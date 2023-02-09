Король Англии появился в мечети в дырявом носке

Король Чарльз III и королева Камилла вчера посещали Брик-лейн в восточной части Лондона. На одном из мероприятий с монархом произошла конфузная ситуация.

Король Англии Карл III позабавил читателей, появившись в мечети в дырявом носке. Зайдя внутрь мечети, Чарльз III по традиции снял обувь, и оказалось, что носок на его правой ноге был немного порван.

В опубликованных статьях различных издательств говорится о том, что король никогда не старался следовать модным тенденциям, а отдавал предпочтение своим любимым моделям, которые выдерживали испытание временем. В шутку издательство добавило, что королевским помощникам стоит посоветовать Его Величеству купить новую пару носок.

Многие читатели The Telegraph отметили в комментариях, что данная ситуация, говорит о том, что король «такой же человек, как и любой другой». Другая часть стала осуждать Карла III и его подчиненных, посчитав все это «сплошным театром».