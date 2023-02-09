Наши суставы — как помочь им справиться с ухудшением их состояния

Напоминаем о том, как следует поддерживать в здоровом состоянии суставы, как определить надвигающиеся проблемы и как с ними бороться.

Когда речь заходит об артрозе или об артрите, то на ум приходит (наверно, в первую очередь) картина немощных согбенных старцев, которые могут передвигаться лишь с помощью палочки, а то и в инвалидном кресле. К сожалению, это далеко не вся реальность. Скорее, это неверное представление – серьёзные проблемы с суставами могут возникнуть в любой момент, практически в любом возрасте. Более того, суставы являются главной причиной инвалидности у лиц старше 50 лет, то есть у тех, кто ещё полон сил и энергии.

К сожалению, суставы постепенно приходят в негодность у всех нас, но процесс проходит по разному. К тому же, врачи и пациенты различают не менее ста видов нарушений работы суставов, как от болезненных явлений, так и от ограничений в движении и жестах, которые боли не вызывают, но вести полноценную жизнь мешают.

Мы уже рассказывали о том, какие признаки позволяют судить о начинающемся процессе изменений в суставах : Как определить пагубные изменения в суставах.

И мы говорили, что в первую очередь необходимо тут же обратиться к врачу, а не пускать дело на самотёк. Хотя необходимо вести правильный образ жизни и правильно питаться, стремясь как можно на долгий срок замедлить процесс перерастания проблемы в хроническую болезнь.

Никогда не мешает повторить то, о чём мы уже упоминали:

Если утром вы ощущаете “заторможенность” суставов, они как бы не желают “просыпаться”, плохо двигаются, то это явный признак ухудшения. Как правило, это состояние проходит в течение получаса (иногда до часа) после пробуждения, но в отдельных случаях оно может длиться и дольше. Хрустящие пальцы. Вы слышите их звук, как правило, щелкающий. Болезненных ощущений нет, но это признак начинающихся изменений. Затруднения в движениях. Вы вдруг ощущаете, что те движения и жесты, которые ранее давались легко, стали вдруг затруднительны. Вам сложно вытягивать руки или ноги, вам сложно поворачивать тело, нагибаться… Иногда вы ощущаете боль, иногда боли нет, но ощущается неудобство. Иногда наблюдается опухание в отдельных местах. Внезапные вспышки резкой боли в суставах. Как правило, боль быстро проходит, но она подаёт сигнал – с суставами далеко не всё в порядке. Слабость, постоянное или регулярное гриппозное состояние, хроническое отсутствие аппетита – это тоже может быть признаком нарушения работы суставов. Кстати, иногда процесс сопровождается незначительным повышением температуры и потерей веса, чем радоваться не надо. Боли в суставах – они возникают и сопровождают вас постоянно. С каждым днём они могут быть всё более длительны и ощущаться всё сильнее.

Что делать если вы понимаете, что все или некоторые из упомянутых признаков в вашем организме наблюдаются?

Не будет лишним повторить:

Правильное питание – залог успешной борьбы.

Отдыхать и расслабляться, избегать стресса

Заниматься спортом или, по меньшей мере, активно двигаться

Чередовать температурный режим организма – охлаждать и нагревать его попеременно (надевать “тулуп”, давая организму возможность себя согреть, а затем охладить).