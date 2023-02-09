Человек, который спас миллионы женщин ценою собственной жизни

Игнац Филипп Земмельвейс, врач, внедривший мытье рук. Простое действие, которое спасло миллионы жизней, но в итоге уничтожило его самого.

Венгр Игнац Филипп Земмельвейс приехал в Вену в 1837 году с намерением стать юристом, но передумал и стал врачом. Он получил диплом врача в 1844 года, прошёл ординатуру и с 1846 года поступил на работу в родильное отделение Венской городской больницы. И он обнаружил, что у рожениц, находящихся в больнице, смертность намного выше, чем у тех, кто рожал дома. Кстати, именно поэтому в те времена больницы называли «домами смерти», так как лечиться дома было безопаснее, чем в больнице.

При родильном доме Венской больницы было две клиники, которые работали как бы независимо друг от друга. В первой клинике смертностьсоставляла 10 процентов, а во второй клинике – менее 4 процентов.

Земмельвейс решил провести расследование. И он пришел к необычному для тех времён выводу. В клинике №1 проходили практику студенты-медики, а в клинике №2 девушки обучались акушерному делу. Земмельвейс сделал вывод, что проблема заключается в персонале, принимающем роды.

Он понял, что студенты, которые перед входом в клинику работали в морге, несомненно, несли на своих руках частицы «заразы», чего нельзя сказать об акушерках, которые не заходили в морг. Земмельвейс пришёл к выводу, что речь о заразных микробах или иных элементах.

И он решил провести простейший эксперимент: поставил таз с хлористой водой у входа в родильное отделение, отдав распоряжение всем входящим мыть в тазу руки. Результаты ошеломили — через два месяца смертность в отделении упала более, чем на 90% и стала менее 1%.

Казалось бы, можно ликовать. Но вместо поддержки и благодарностей Земмельвейса стали третировать и шельмовать — его коллегам не понравилось, что, по его утверждениям, выходило, что виновными в большом количестве смертей были сами врачи.

Первооткрывателя быстренько уволили, обвинив в шарлатанстве, запретив работать врачом. Его подвергли остракизму, всё общество отвернулось от него, сочтя, что человек как-то там неправильно вёл себя с пациентками.

Земмельвейсу удалось устроиться на работу в небольшую больницу, где он опять же за несколько месяцев снизил смертность рожениц почти до нуля, но его и оттуда погнали за «инициативу». Герой сошёл с ума, был помещён в сумасшедший дом, где и скончалася спустя две недели от гангрены, – следствие нечаянного пореза руки, в те времена закономерный итог. Ему было в момент кончины 47 лет.

Но его открытие скрыть не удалось. Постепенно всё больше врачей следовали его примеру, хотя тогда научного объяснения явлению ещё не было. Но факты говорили сами за себя. Миллионы женщин остались живы и могли рожать в больничных условиях.

Спустя век после кончины Игнаца Филиппа Земмельвейса медицинский университет Будапешта был назван в его честь.