Трагедия в Лавале

Городской автобус врезался в детсад в Лавале: Двое детей погибли и шестеро ранены

Хотя о причинах трагедии говорить рано, но всё указывает на то, что водитель был в состоянии наркотического опьянения. Следствие продоложается.

Ранним утром 8 февраля в северной части Лаваля, в районе Sainte-Rose муниципальный автобус въехал в детский садик. Трагедия произошла в момент, когда родители приводили в садик детей. Один ребёнок погиб на месте, шесть детей (или же семь) были отправлен в больницы, но один из этих детей скончался, несмотря на все попытки врачей его спасти.

Водитель автобуса, некий Pierre Ny Saint-Amand, 51–летний местный житель, по словам свидетелей происшествия, вёл себя неадекватно с самого начала происшествия. Опять же, по словам свидетелей, водитель намеренно вьехал в садик, а не потерял управление или же не свернул в сторону по какой-то причине (например, пытаясь избежать наезда на прохожих).

Когда свидетели трагедия — жители домов, соседних с садиком, бросились на место происшествия, им стало ясно, что водитель ведёт себя, мягко говоря, неадекватно — тот был раздет догола, пытался убежать (голым, по снегу), кричал нечто нечленораздельное и совершенно не отдавал себе отчёта в происходящем. К тому же, при попытке водителя обезвредить, он оказал сопротивление, причём с такой силой, что с ним не могли справиться четверо мужчин (стандартное явление при наркотическом отравлении — человек при этом может проявлять невиданную силу). Только полиции удалось надеть на него наручники.

Люди стали спасать детишек из под развалин садика ещё до прибытия полиции, пожарных и скорой помощи, но только пожарным удалось вытащить из-под обломков двоих детей, которые были полностью засыпаны.

К вечеру 8 февраля врачи сообщили, что жизнь шести маленьких пациентов вне опасности, так что погибли двое детишек.

Рано судить о причинах кошмара. Водителю предьявлены обвинения в опасном вождении и причинению смерти, но это предварительные обвинения, и их, скорее всего, переквалифицируют (по последним сообщениям, обвинение уже предьявлено в двойном убийстве). Пока известно, что водитель работал шофёром автобуса десять лет и до сего дня к нему не было нареканий.

Вечером 8 февраля, когда полицейский зашёл в больничную палату, в которой содержится водитель, тот набросился на полицейского и ударил его, а затем попытался завладить телефоном другого полицейского. Было очевидно, что и в этот момент человек был совершенно неадекватен. Соседи водителя говорят, что тот был нелюдим, но что он жил с женщиной и двумя детьми. Пока остальные подробности неизвестны или противоречивы.

В Парламенте Канады была объявлена минута молчания в память жертв трагедии. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего и лидеры оппозиционных партий объявили о совместной поездке на место трагедии с целью выразить сочувствие.