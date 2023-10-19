Почему мы должны показывать компьютеры перед авиарейсом

Почему мы предъявляем металлические предметы, проходя через контроль перед посадкой в самолёт, отправляясь в воздушное путешествие.

А ведь были благословенные времена, когда при посадке в самолёт пассажир не должен был снимать ремень, ботинки, часы… не должен быть доставать из сумки и выкладывать в поддон компьютеры и другие электронные приборы.

Часто проход через контроль становится источником стресса, особенно, когда тебя просят пройти через рамку контроля раза три, пока вдруг не обнаруживают затерявшуюся в заднем кармане зажигалку или один-единственный ключ, тоскливо притаившийся в нагрудном карманчике. А уж если человек опаздывает на рейс, то переживаний – выше крыши.

Причина введения нынешних мер безопасности понятна – до 11 сентября 2001 года пассажиры могли проносить на борт даже перочинные ножи, если длина лезвия не превышала 15 сантиметров. Кстати, этим правилом и воспользовались исламисты, поднявшиеся на борт самолётов в тот злочастный день. А обувь мы стали снимать после того, как ещё один правоверный исламист попытался взорвать самолёт, пронеся взрывчатку в каблуках своих ботинок (хорошо, что сам взорвался, никто больше не пострадал, но если бы остался жив, всевозможные организации, ведущие битву за права террористов, его бы защитили, конечно). Постепенно пришлось снимать ремни, куртки на молнии, выкладывать телефоны и электронику, забыть о маникюрных ножницах, о заполненных бутылочках объёмом более 100 мл – обо всём, что бандиты могут использовать для убийства.

Почему же надо предьъявлять компьютеры?

Согласно пояснениям служб безопасности, первая и основная причина заключается в том, что батареи компьютеров слишком плотны для просвечивания их рентгеновскими лучами. Поэтому при малейшем подозрении вас попросят включить компьютер, а если он не включается из-за разряженной до нуля батарейки, то вам придётся подключить прибор к сети. Это вызовет задержки и для вас, и для окружающих. Чаще всего сегодня компьютеры включать не просят, возможно, потому что охранники не сомневаются (по ряду признаков), что речь о благонравных гражданах, но на всякий случай зарядите свой компьютер перед выездом в аэропорт.

Нельзя просветить и некоторые виды фотоаппаратов, зарядных устройств и прочих аксессуаров, тогда эти приборы и устройства проверяются вручную.

Но сегодняшние технологии позволяют проверить внутренности любого прибора, сканируя его под разными углами, почти безошибочно замечая и определяя любой предмет даже во внутренностях компьютера. Благодаря новым компьютерным программам, можно даже определить, что несколько деталей, лежащих далеко друг от друга даже в разных сумках, являются на самом деле частями керамического пистолета, которые легко соединить вместе.

Следующим шагом в развитии технологии станет использование ещё более мощных 3D сканнеров, которые уже работают в нескольких аэропортах, но пока не испытательном сроке, так сказать. И после их введения уже не надо доставать компьютеры из сумки.

Заметим, что при проходе сквозь стойку контроля мы не подвергаемся облучению рентгеновскими лучами. Такое просвечивание запрещено и в Канаде, и в Европе, и в Австралии, и в США. Нас просвечивают миллиметрическими волнами, где частота излучения слабая, никакой радиации нет.

Наконец, уже сейчас внедряются системы ИИ, которые должны распознавать потенциальную опасность по совокупности самых разных параметров – от фотоизображений пассажира до классификации содержимого его багажа.