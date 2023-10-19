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Общество История Старый мост Шамплен, его история
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Cтарый мост Шамплен. Фото Martin Dubé. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pont_Champlain_(6).jpg.

Старый мост Шамплен, его история

Megan Jorgensen Окт 19, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Это интересно Оставить комментарий 62 Просмотров

Первый мост Шамплен, который связывал Южный берег и остров Монреаль

История моста, который простоял чуть более полувека и который заменили новым мостом Шамплен, построенном на том же месте, где стоял и первый.

Как и было обещано уважаемой публике в нашем репортаже о раздаче на сувениры старого монреальского моста Шамплен, теперь мы расскажем об истории одного из самых известных мостов в Квебеке, он же – один из самых загруженных мостов в Северной Америке.

Мост Шамплен (Pont Champlain) — один из самых важных мостов в Монреале. Он связывает город, расположенный на острове Монреаль, с пригородами на южном берегу реки Святого Лаврентия.

Строительство моста началось в 1957 году, после двухлетнего изучения возможностей и подготовки к строительству, хотя принципиальное решение о возведении нового моста было принято правительством Квебека ещё в начале пятидесятых годов, когда стало ясно, что существующих мостов (Картье и Виктория) не хватает.

Мост Шамплен был открыт в 1962 году и был назван в честь Самюэля де Шампленa — французского исследователя, который основал Квебек и Новую Францию в начале 1600-х годов и который стал первым губернатором Квебека, будущей колонии Новая-Франция.

С момента постройки мост Шамплен играл важнейшую роль в транспортной инфраструктуре региона. Уже к середине шестидесятых годов он превратился в один из самых загруженных мостов в Канаде, по нему ежедневно проезжали более 150 000 автомобилей.

Интересно, что до 1990 года за проезд по мосту Шамплен взималась плата в сумме 25 центов за обычную легковую машину и 50 центов за грузовик. Плата взималась с целью возмещения расходов по постройке моста (он обошёлся в 35 миллионов долларов в ценах начала шестидесятых годов).

Но на протяжении последних двадцати лет, а то и раньше стали возникать проблемы, касающиеся состояния моста. К 2010 году стало ясно, что мост нуждается в серьезном ремонте или даже замене из-за ухудшения состояния его конструкций. И тогда было принято решение о строительстве нового моста.

Строительство нового моста Шамплен началось в 2015 году. Новый мост представляет собой инженерное чудо с современными архитектурными и конструктивными решениями, предназначенными для обеспечения долгой службы моста. В отличие от первого моста, который назывался просто – мост Шамплен, новый носит полное имя героя – мост Самуэль де Шамплен.

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