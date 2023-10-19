Первый мост Шамплен, который связывал Южный берег и остров Монреаль

История моста, который простоял чуть более полувека и который заменили новым мостом Шамплен, построенном на том же месте, где стоял и первый.

Как и было обещано уважаемой публике в нашем репортаже о раздаче на сувениры старого монреальского моста Шамплен, теперь мы расскажем об истории одного из самых известных мостов в Квебеке, он же – один из самых загруженных мостов в Северной Америке.

Мост Шамплен (Pont Champlain) — один из самых важных мостов в Монреале. Он связывает город, расположенный на острове Монреаль, с пригородами на южном берегу реки Святого Лаврентия.

Строительство моста началось в 1957 году, после двухлетнего изучения возможностей и подготовки к строительству, хотя принципиальное решение о возведении нового моста было принято правительством Квебека ещё в начале пятидесятых годов, когда стало ясно, что существующих мостов (Картье и Виктория) не хватает.

Мост Шамплен был открыт в 1962 году и был назван в честь Самюэля де Шампленa — французского исследователя, который основал Квебек и Новую Францию в начале 1600-х годов и который стал первым губернатором Квебека, будущей колонии Новая-Франция.

С момента постройки мост Шамплен играл важнейшую роль в транспортной инфраструктуре региона. Уже к середине шестидесятых годов он превратился в один из самых загруженных мостов в Канаде, по нему ежедневно проезжали более 150 000 автомобилей.

Интересно, что до 1990 года за проезд по мосту Шамплен взималась плата в сумме 25 центов за обычную легковую машину и 50 центов за грузовик. Плата взималась с целью возмещения расходов по постройке моста (он обошёлся в 35 миллионов долларов в ценах начала шестидесятых годов).

Но на протяжении последних двадцати лет, а то и раньше стали возникать проблемы, касающиеся состояния моста. К 2010 году стало ясно, что мост нуждается в серьезном ремонте или даже замене из-за ухудшения состояния его конструкций. И тогда было принято решение о строительстве нового моста.

Строительство нового моста Шамплен началось в 2015 году. Новый мост представляет собой инженерное чудо с современными архитектурными и конструктивными решениями, предназначенными для обеспечения долгой службы моста. В отличие от первого моста, который назывался просто – мост Шамплен, новый носит полное имя героя – мост Самуэль де Шамплен.