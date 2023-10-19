Инфляция в Канаде снизилась до 3,8% в сентябре

Инфляция в Канаде в сентябре замедлилась до 3,8%, сообщило Статистическое управление Канады 19 октября.

Инфляция в Канаде в сентябре замедлилась до 3,8%, сообщило Статистическое управление Канады 19 октября.

В августе этот показатель составлял 4%. Отмечается, что снижение произошло для широкого ряда товаров, включая туристические услуги, товары длительного пользования и некоторые продукты питания.

Стоимость жизни в месячном исчислении снизилась на 0,1% — впервые с ноября 2022 года. Цены на бензин за месяц упали на 1,3%, но всё еще выше на 7,5%, чем за 12 месяцев до этого. Исключение цен на бензин из расчета инфляции дало бы снижение до 3,7%.

Цены на продукты в среднем выросли на 5,8% за год и продолжают расти. Это обусловлено, в том числе, большим месячным приростом цен на продукты в сентябре 2022 года.

Напомним, правительство Канады провело переговоры с руководством крупных торговых сетей с целью стабилизации цен на продукты.