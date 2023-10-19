Канадцы оценили перспективу мира между Палестиной и Израилем

Прочный мир между Палестиной и Израилем невозможен, считают большинство канадцев согласно результатам опроса, опубликованным 18 октября CTV News.

Прочный мир между Палестиной и Израилем невозможен, считают большинство канадцев согласно результатам опроса, опубликованным 18 октября CTV News.

Считающих, что мира достигнуть не получится, насчитывается 62% из тех, кто заявил, что хорошо понимает, что происходит на Ближнем Востоке. Всего ответивших таким образом набралось чуть больше 50%, тех, кто считает что мир возможен — менее 20%.

Около 40% ответивших считают, что Канада поддерживает «примерно правильно», 10% пожаловались на недостаточную поддержку, 16% считают, что поддержка избыточна. 34% не имеют мнения на этот счет.

Опрос провела компания Leger. Она опросила 1548 человек онлайн с 13 по 15 октября.

Русские дома приостановили свою деятельность на территории Палестины и Израиля, их работа будет продолжена после изменения ситуации на Ближнем Востоке, 19 октября заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Как отметил Примаков, работа приостановлена потому, что «в Израиле запрещены все культурные и массовые мероприятия». В Палестине деятельность Русского дома приостановлена точно так же. «Когда ситуация изменится, мы откроемся», — заявил глава Россотрудничества.