Нефтегазовая отрасль Канады лидирует по выбросам метана

Нефтегазовая отрасль Канады выбрасывает в атмосферу больше метана, чем аналогичная отрасль США, утверждает аналитик Барри Саксифридж в статье, опубликованной 18 октября в The National Observer.
По его словам, Канада по выбросам метана является лидером как по абсолютному объему газа, так и по объему на душу населения, опережая США и Мексику. Для сравнения, на душу населения США выбрасывают менее 40 кг CO₂, Мексика — около 10 кг, а Канада — около 58 кг. По этому показателю Канада опережает все страны на планете.
Эти выбросы примерно в два раза превышает выбросы сельского хозяйства Канады.
Автор статьи напоминает, что данные по выбросам были пересмотрены после того, как появились спутниковые данные, свидетельствующие, что власти Канады существенно занижали выбросы.
В статье подчеркивается, что метан по парниковому воздействию более чем в 82 раза превышает углекислый газ, однако разлагается в течение около 10 лет.
Напомним, за год выбросы парниковых газов в Канаде выросли на 2,3%, хотя правительство обязалось их снижать.
Метан (СН4) — третий по значимости парниковый газ в атмосфере Земли после водяного пара и двуокиси углерода (СО2). Его вклад в глобальное потепление — пять-десять процентов, однако парниковая активность в 25-30 раз больше, чем у углекислого газа, а темпы роста концентраций — в три-четыре раза выше.