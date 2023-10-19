Нефтегазовая отрасль Канады лидирует по выбросам метана

Нефтегазовая отрасль Канады выбрасывает в атмосферу больше метана, чем аналогичная отрасль США, утверждает аналитик Барри Саксифридж в статье, опубликованной 18 октября в The National Observer.

Нефтегазовая отрасль Канады выбрасывает в атмосферу больше метана, чем аналогичная отрасль США, утверждает аналитик Барри Саксифридж в статье, опубликованной 18 октября в The National Observer.

По его словам, Канада по выбросам метана является лидером как по абсолютному объему газа, так и по объему на душу населения, опережая США и Мексику. Для сравнения, на душу населения США выбрасывают менее 40 кг CO₂, Мексика — около 10 кг, а Канада — около 58 кг. По этому показателю Канада опережает все страны на планете.

Эти выбросы примерно в два раза превышает выбросы сельского хозяйства Канады.

Автор статьи напоминает, что данные по выбросам были пересмотрены после того, как появились спутниковые данные, свидетельствующие, что власти Канады существенно занижали выбросы.

В статье подчеркивается, что метан по парниковому воздействию более чем в 82 раза превышает углекислый газ, однако разлагается в течение около 10 лет.

Напомним, за год выбросы парниковых газов в Канаде выросли на 2,3%, хотя правительство обязалось их снижать.

Метан (СН 4 ) — третий по значимости парниковый газ в атмосфере Земли после водяного пара и двуокиси углерода (СО 2 ). Его вклад в глобальное потепление — пять-десять процентов, однако парниковая активность в 25-30 раз больше, чем у углекислого газа, а темпы роста концентраций — в три-четыре раза выше.