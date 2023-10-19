Попечитель школы в Канаде пояснила, почему сравнила ЛГБТ с нацистами

Схожесть между продвижением ЛГБТ и нацистской идеологии заключается в промывании мозгов, заявила попечитель католической школы Ред-Дир Моника Лагранж.

Схожесть между продвижением ЛГБТ и нацистской идеологии заключается в промывании мозгов, заявила попечитель католической школы Ред-Дир Моника Лагранж.

Лагранж ранее опубликовала на своей странице в соцсети две фотографии: на одной из них дети размахивают радужными флагами, на другой, черно-белой, дети машут флажками со свастикой. «Промывание мозгов — это промывание мозгов», — пояснила она в сообщении. Публикация была сделана 27 августа и вызвала скандал.

13 октября совет попечителей школ пришел к выводу, что Лагранж нарушила его политику и велела принести извинения, а также пройти курс по сопереживанию и признать, что ее сообщение «задело чувства» других.

Однако Лагранж заявила, что ее публикация не была связана с ЛГБТ, а был направлен против идеологической обработки.

«Пост-мем посвящен идеологической обработке через Организацию Объединенных Наций, которая напрямую связана со Второй мировой войной и нацизмом; речь идет о повестке дня Организации Объединенных Наций и Planned Parenthood [организация „Планируемое родительство“], которая является попыткой саботировать идентичность и судьбы нашей молодежи и похитить первоначальный мандат ЛГБТК-сообщества», — заявила она. По ее мнению, радужный флаг используется для того, чтобы «заставить людей замолчать», под его эгидой из школ выгоняют детей и увольняют учителей.

В ходе слушаний выяснилось, что сделать такую публикацию Лагранж побудили религиозные убеждения. Она отметила, что приняла окончательное решение после молитвы. Совет отказался выполнить просьбу попечителя и обсудить, соответствует ли идеология ЛГБТ римско-католическим ценностям.

В результате Лагранж позволено остаться в школьном совете, однако она не сможет участвовать в заседаниях комитетов совета или представлять совет до завершения прохождения курсов по сопереживанию.

Адвокат Лагранж Джеймс Китчен заявил, что его клиентка не будет приносить извинения, так как это противоречит ее убеждениям.

«Истина в Библии, какой бы оскорбительной она ни была для обычных людей, заключается в том, что однополый секс — это грех, трансгендерность — это грех», — пояснил адвокат.