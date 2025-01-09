Чтиво сегодняшнего дня: книжные новинки ушедшего года

Ежедневно в мире рождаются тысячи, если не сотни тысяч новых книг — от детских раскладушек до монументальных философских трактатов. Успеть за всеми новинками невозможно, но мы попробуем!

Сегодня — книги, вышедшие в ноябре-декабре 2024 года.

«Святые из Ласточкиного Гнезда» Донна Эверхарт

Великая Депрессия в США — время, когда выживание становится искусством. Рэй Линн и её муж добывают сосновую живицу, но жизнь рушится, когда муж ставит всё под угрозу. Чтобы выжить, Рэй переодевается мужчиной и отправляется в трудовой лагерь.

«Цвет мести» Корнелия Функе

Продолжение легендарной саги о Чернильном мире. Мир между мирами оказался лишь передышкой. Злодей, отвергнутый всеми, готовит новую битву, где ставка — жизнь, свобода и будущее.

«Бессловесные заложники» и другие истории» Пол Гэллико

Сборник рассказов и новелл автора «Томасины» и «Миссис Харрис едет в Париж». Грустные, трогательные, обманчиво простые истории, полные душевной глубины.

«Алоэ» Кэтрин Мэнсфилд

Модернистский роман о детстве в Новой Зеландии. Переезд семьи в дом с садом превращается в сагу, где бытовые заботы переплетаются с сюрреалистичными снами, достойными кисти Дали.

«Воспитание бабочек» Донато Карризи

Серена и «материнство» — понятия, кажущиеся несовместимыми. Женщина-карьеристка, сильная и независимая в самом благородном смысле, она остаётся таковой даже после рождения дочерей. Однажды она отправляет их на зимние каникулы в чудесное шале. Но однажды ночью шале вспыхивает и рушится, погребая под обломками всех, кто был внутри…

«Коллекция портретов. Криминальные истории об искусстве от знаменитого московского адвоката» Александр Добровинский

«Искусствоведческие детективы» Добровинского — это увлекательная проза, где запутанные сюжеты переплетаются с загадками мира искусства, расширяя горизонты читателя. Четыре остросюжетные повести, каждая из которых захватывает с первой страницы.

«Храни её» Жан-Батист Андреа

Роман-приключение о двух героях, чьи судьбы удивительно схожи: один наделён талантом и силой духа, но обречён на рабский труд, нищету и одиночество; другой владеет богатством, древним именем и… золотой клеткой. Их встреча становится началом неразрывной связи.

«Фасолевый лес» Барбара Кингсолвер

Мариетта боялась застрять в провинции, Лу Энн — встретить неведомую катастрофу, Эстебан и Эсперанца — стать «лишними». Их страхи сбылись, но с нюансами. А потом они встретились, и родился этот удивительный роман.

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