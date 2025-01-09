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Новости Снег, обледенение и гололед приводят к авариям в Монреале

Снег, обледенение и гололед приводят к авариям в Монреале

Степан Артемьевский Янв 9, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Снег, обледенение и гололед приводят к авариям в Монреале отключены 1 Просмотров

Снег и мороз стали причиной дорожно-транспортных происшествий в Монреале и его окрестностях рано утром в среду.

 

По данным службы 511 Квебека, многочисленные аварии вызвали пробки, в том числе грузовик, который съехал с дороги и врезался в фонарный столб на западном шоссе 30 в Лонгёй возле съезда на Гранд-Алле. Кроме того, на западном шоссе 20 возле съезда на Sources столкнулись два автомобиля и сломался грузовик с полуприцепом. Также на Западном острове автомобиль съехал с дороги на шоссе 40 East в Киркланде недалеко от въезда на Sainte-Marie Road.

«Автомобиль проехал через ограждение и выехал на служебную дорогу», – сообщает Quebec 511.

На западной авеню Сулиньи недалеко от въезда на шоссе 25 произошло столкновение трех автомобилей, которые были отбуксированы.

Quebec 511 также сообщает, что множество автомобилей заглохло на дорогах и шоссе по всему городу.

В плане погоды ожидается, что в течение дня выпадет около пяти сантиметров снега при порывах ветра от 30 до 50 км/ч.

Максимальная температура ожидается на уровне минус 10 градусов Цельсия, при этом холод от ветра будет ближе к минус 23.

 

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