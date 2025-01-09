Два человека получили травмы после того, как их сбил потенциально угнанный автомобиль в Монреале

Два человека получили травмы после того, как их автомобиль был сбит машиной, которая, как подозревает полиция Монреаля (SPVM), могла быть угнана.

Инцидент произошел в 2:30 утра в среду, когда патрульные заметили автомобиль, который «мог быть связан с криминальными событиями», по словам Мариан Аллер Морин, представителя полиции Монреаля.

Она отметила, что полицейские потеряли автомобиль из виду, прежде чем обнаружили его на улице Беланже в районе 30e Avenue в районе Rosemont-La-Petite-Patrie.

«Автомобиль столкнулся с другой машиной», – сказала Алер Морин, добавив, что водитель скрылся пешком, но вскоре был арестован.

Два человека, находившиеся в другом автомобиле, в возрасте около 40 лет, получили незначительные травмы верхней части тела.

Один из них был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.

«Подозреваемый, 30-летний мужчина, не пострадал», – сказал Алер Морин. «На данный момент неизвестно, сколько подозреваемых причастно к этому».

Следователи работают на месте, чтобы установить события, приведшие к аварии.

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