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Новости Незначительный ущерб после пожара на предприятии в Монреале
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Незначительный ущерб после пожара на предприятии в Монреале

Степан Артемьевский Янв 9, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Незначительный ущерб после пожара на предприятии в Монреале отключены 1 Просмотров

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование после того, как рано утром в среду одно из предприятий в районе Sud-Ouest стало объектом потенциального пожара.

 

В 2:15 в службу 911 поступил звонок об инциденте на улице Веллингтон в районе улицы Шарон.

«Когда полицейские прибыли на место, окно было разбито, а на полу лежал зажигательный предмет», – сказала Мариан Аллер Морин, представитель полиции Монреаля.

Ущерб, нанесенный предприятию, был признан незначительным.

«Место происшествия сейчас охраняется, потому что это криминальное событие», – сказала Алер Морин. «Нет ни подозреваемых, ни свидетелей, ни жертв».

Ведется расследование.

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