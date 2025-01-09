Незначительный ущерб после пожара на предприятии в Монреале

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование после того, как рано утром в среду одно из предприятий в районе Sud-Ouest стало объектом потенциального пожара.

В 2:15 в службу 911 поступил звонок об инциденте на улице Веллингтон в районе улицы Шарон.

«Когда полицейские прибыли на место, окно было разбито, а на полу лежал зажигательный предмет», – сказала Мариан Аллер Морин, представитель полиции Монреаля.

Ущерб, нанесенный предприятию, был признан незначительным.

«Место происшествия сейчас охраняется, потому что это криминальное событие», – сказала Алер Морин. «Нет ни подозреваемых, ни свидетелей, ни жертв».

Ведется расследование.

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