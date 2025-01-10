С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Вообще, зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

По инициативе группы писателей-фантастов, а также секции «Драмматика» Союза литераторов РФ, ежегодно 10 января в России решено отмечать День соавторов, начиная с 2025 года. С точки зрения писателей-фантастов, это самый подходящий день для их праздника – именно в этот день в 1958 году был подписан в печать номер журнала «Техника-молодежи» с первым совместным произведением братьев Стругацких – повестью «Извне».

В 49 году до нашей эры Юлий Цезарь (будучи тогда еще полководцем и наместником в Галлии), возвращавшийся из завоеванной им Галлии, подошел к пограничной реке Рима Рубикону. По закону у границ Рима Цезарь должен был распустить армию. Переходя Рубикон, Цезарь сознательно отрезал себе путь к отступлению, приняв решение стать единовластным правителем Рима. Выражение «перейти Рубикон» с тех пор стало крылатым, означающим точку невозврата… 10 января, перейдя границу, с одним легионом из 300 всадников Цезарь двинулся на Рим, начав тем самым гражданскую войну в Риме.

10 января 1781 года состоялось открытие Петровского театра. Первое представление состояло из пролога «Странники» А. Аблесимова на музыку русского композитора Е. Фомина и балета австрийского балетмейстера «Волшебная школа».

Лондонское метро — самое старое в мире. В 1863 году была открыта первая линия — фирмой Metropolitan Railway была построена ветка так называемой внеуличной железной дороги. В день открытия линии 10 января 1863 года метрополитеном с удовольствием воспользовались почти тридцать тысяч жителей британской столицы. Лондонское метро является старейшим и одним из крупнейших в мире. Весь метрополитен разделен на тарифные зоны, всего их шесть. В зависимости от количества пересекаемых зон, варьируется и стоимость билета.

10 января 1920 года состоялось первое заседание Лиги Наций (англ. League of Nations), первой политической международной организации.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Любите зиму? Она уже пришла и принесла нам заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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