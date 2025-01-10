Свыше 40% прибывших в Канаду иммигрантов хотят уехать

Согласно исследованию Pollara Strategic Insights, более 40% иммигрантов, приехавших в Канаду, выразили желание покинуть страну из-за неудовлетворенности условиями жизни.

Почти 80% участников исследования указали на трудности с доступным жильем и недостаточное развитие инфраструктуры. Еще 14% респондентов отметили проблемы с поиском работы.

С 2014 по 2024 год в Канаду переехало свыше 5 миллионов иммигрантов. Однако правительство страны планирует сократить квоты на прием новых жителей: в 2025 году их число уменьшится с 500 тысяч до 395 тысяч человек.

Сокращение квот на иммиграцию может быть связано с растущим давлением на социальную инфраструктуру и жилищный рынок. Многие города, такие как Торонто и Ванкувер, уже сталкиваются с дефицитом доступного жилья, что приводит к росту арендных ставок и снижению качества жизни.

Это особенно сильно ударяет по новоприбывшим, которые часто оказываются в уязвимом положении из-за отсутствия стабильного дохода и поддержки.

Эксперты отмечают, что проблемы с трудоустройством усугубляются несоответствием квалификации иммигрантов требованиям местного рынка труда. Многие специалисты вынуждены работать не по профессии или соглашаться на низкооплачиваемые должности, что снижает их удовлетворенность жизнью в Канаде.

Несмотря на это, Канада продолжает оставаться одной из самых привлекательных стран для иммиграции благодаря своей мультикультурной политике и высокому уровню безопасности.

Однако для удержания новых жителей правительству необходимо решить ключевые проблемы, такие как доступное жилье, интеграция на рынке труда и развитие инфраструктуры.

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