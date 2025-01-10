Два квебекских самолета и их экипажи помогают бороться с лесными пожарами в Лос-Анжелесе

Пилоты из Квебека и экипажи компании из Британской Колумбии борются с сильным ветром и сильной турбулентностью в борьбе с масштабными лесными пожарами, охватившими Лос-Анджелес, а на земле канадцы, имеющие дома в этом районе, вынуждены спасаться бегством перед стремительно развивающимся пламенем.

Паскаль Дюкло, главный пилот воздушной службы правительства Квебека, сказал, что во вторник он провел несколько часов в воздухе, сбрасывая со своего самолета десятки порций воды на пострадавшие от пожара районы.

«Я видел охваченные пламенем дома, охваченные пламенем машины, людей, поливающих водой крыши, которые пытались спасти здание, множество людей на земле, пожарных, которые пытались проложить путь к источнику огня», – сказал он в среду в видеоинтервью.

Дюкло, который уже 14 лет летает в Лос-Анджелес в рамках правительственного контракта, говорит, что экстремальная сухость и ветры в регионе привели к появлению быстро движущегося пламени и «экстремальной» турбулентности, которые довели их самолеты до предела. По его словам, во время дозаправки огромное количество самолетов, а также людей на земле – некоторые из них гражданские лица, спасающиеся от пламени, – создают «напряженную» ситуацию.

Среди самолетов, находящихся в воздухе, – пара водных бомбардировщиков канадского производства, принадлежащих правительству Квебека, а также вертолеты компании Coulson Aviation, расположенной в Британской Колумбии, которые, по словам представителей компании, находятся «на переднем крае» борьбы.

Компания Coulson сообщила в социальных сетях, что ее экипажи «борются с сильным ветром и сложными условиями» в борьбе с крупнейшим пожаром, а генеральный директор компании Уэйн Коулсон подтвердил, что ветер нарушил работу самолетов во вторник и среду.

«Ветер появился очень быстро, что необычно», – сказал Коулсон. «Пожар начался сразу же, поэтому мы не могли летать в течение первых трех часов ветра. Нам пришлось ждать, пока ветер не утихнет до 30 миль в час, прежде чем мы смогли направить самолеты на пожар».

По словам Коулсона, его компания, базирующаяся в Порт-Альберни, Британская Колумбия, управляет тремя вертолетами Boeing CH-47 Chinook с баками емкостью 3000 галлонов каждый, а также меньшим вертолетом Sikorsky S-76, которые работают по контракту с местной коммунальной компанией Southern California Edison.

Это означает, что самолеты компании Coulson напрямую обслуживают Лос-Анджелес, а также округа Ориндж и Вентура, и одними из первых прибыли на место последних лесных пожаров.

В сообщении компании в социальных сетях был приведен снимок экрана, на котором показаны траектории полета трех вертолетов для подачи воды, неоднократно пролетающих над районом Пасифик-Палисейдс, который был опустошен пламенем.

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