Ricki’s и Cleo закрывают магазины, а Frank and Oak ищет защиту от кредиторов

Новый год для канадской розничной торговли начался нелегко: две компании обратились за защитой от кредиторов и закрывают магазины, пока решают, как им действовать дальше.

Компания Comark Holdings Inc., владеющая брендами одежды Ricki’s, Cleo и Bootlegger, и UCG Canada Holdings Inc., управляющая брендом одежды Frank and Oak, в последние недели подали заявления в суд, чтобы получить отсрочку от кредиторов и возможность подумать о будущем своего бизнеса.

Компания Comark подала заявление в соответствии с Законом об урегулировании споров с кредиторами и приняла решение закрыть все свои магазины Ricki’s и Cleo, в которых продается женская одежда, часто подходящая для офисной обстановки.

Согласно судебным документам, компания управляет 75 магазинами Ricki’s, 54 магазинами Cleo, 20 совместными магазинами и примерно 19 магазинами, разделенными с Bootlegger, у которой 53 отдельных магазина.

Компания, в которой, согласно судебным документам, работают 2056 сотрудников в Канаде, заявила, что в будущем будет добиваться судебного решения о ликвидации некоторых магазинов Bootlegger.

Ее адвокаты не ответили на просьбу о комментарии.

В судебных документах Comark описывает, как она столкнулась с проблемами, пытаясь справиться с пандемией COVID-19, атакой вымогателей в ноябре 2021 года, усилением конкуренции со стороны таких недорогих модных ритейлеров, как Shein и Temu, а также проблемами с цепочкой поставок и поставщиками.

«Несмотря на все усилия по сокращению расходов, сохранению капитала и повышению рентабельности, положение заявителей с ликвидностью продолжает стремительно ухудшаться, особенно в традиционно медленный послерождественский розничный сезон», – заявил в письменном заявлении главный исполнительный директор Шамш Кассам.

По его оценкам, к Рождеству бренды Comark задолжали 61 миллион долларов поставщикам, арендодателям и другим партнерам, с которыми компания не сможет расплатиться.

«Некоторые поставщики прекратили отгрузку новых товаров и заявили, что не желают начинать производство летних и осенних товаров», – сказал Кассам. «В последние недели некоторые другие поставщики подали исковые заявления против заявителей в Онтарио и Манитобе с требованием выплатить неуплаченные суммы и возместить ущерб».

Ситуация, в которой оказалась компания Comark, не стала сюрпризом для Лизы Амлани, соучредителя Retail Strategy Group.

«Когда вы посещаете их магазины, кажется, что мы сделали шаг назад во времени», – сказала она в своем электронном письме. «В конце каждого сезона в магазинах на рельсах скапливается огромное количество избыточных запасов. Они переполнены инвентарем и проводят глубокие уценки, что говорит о том, что они не знают, чего хочет их покупатель».

Ее мнение о Frank and Oak было схожим после недавнего посещения двух магазинов бренда.

«Ассортимент был скучным и унылым», – сказала она. «У продавцов-консультантов не было тренингов по продажам и навыков обслуживания клиентов. То есть меня приветствовали, рассказывали о распродаже, но на этом все заканчивалось».

Компания Frank and Oak, имеющая 15 магазинов в Канаде, обратилась за защитой от кредиторов, пока изучает варианты реструктуризации своего бизнеса.

«Главная цель – сохранить бизнес, сохранить рабочие места и изучить возможные решения, включая привлечение инвестора или поиск покупателя для бренда», – говорится в пресс-релизе компании из Монреаля.

Согласно судебным документам, ритейлер задолжал около 71 миллиона долларов кредиторам, среди которых текстильные предприятия, арендодатели и коммунальные компании.

Главный исполнительный директор Frank and Oak Дастин Джонс объяснил задолженность тем, что компания не смогла возместить убытки, понесенные в период после пандемии COVID-19.

«Будьте уверены, что мы будем усердно работать над нашим планом реструктуризации, чтобы обеспечить наш успех и продолжить наши деловые отношения с вами», – говорится в записке, которую он направил кредиторам.

Заявления от Frank and Oak и Comark поступили через несколько дней после того, как компания Toys «R» Us Canada сообщила, что закрывает пять магазинов в Онтарио, освобождая место в других для игровых площадок и расширения бренда HMV.

Канадская компания The Body Shop также заявила, что будет закрывать свои магазины, поскольку готовится к продаже филиалу компании Serruya Private Equity Inc. в Маркхэме, Онтарио.

Однако Амлани не считает, что череда закрытий и судебных исков является признаком того, что розничную индустрию ждет тяжелый год.

«Потребители просто стали более осторожными и внимательными к тому, что они покупают», – сказала она. «Сейчас у покупателей как никогда много возможностей для выбора в онлайне и офлайне».

В среду компания Indigo подтвердила, что закрывает один магазин в Калгари.

Представитель компании сказал, что компания находится в «режиме роста» и собирается добавить новые магазины в некоторых районах, а в других «сократить штат».

