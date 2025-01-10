Лего присоединится к канадским премьерам в поездке на переговоры в Вашингтон 12 февраля

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отправится в Вашингтон, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность, после того как последний пригрозил ввести тарифы на канадский экспорт в Соединенные Штаты.

Лего заявил, что отправится в столицу США 12 февраля в составе миссии Совета Федерации. Он сделал это заявление после виртуальной встречи в среду днем с премьерами других провинций.

«Квебек и другие канадские провинции намерены играть ведущую роль в дискуссиях с Соединенными Штатами. Квебек хочет быть за столом переговоров и назначит своего представителя в установленном порядке», – заявил он в социальной сети X в среду вечером.

Ранее в тот же день Лего призвал Квебек «сохранять спокойствие», поскольку Трамп усилил свои угрозы в адрес Канады.

«Трамп собирается использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности, чтобы увеличить баланс сил», – написал премьер-министр Квебека в письме, опубликованном в Facebook. «Тем больше причин сохранять хладнокровие и отказаться играть в игру избранного президента».

Письмо пришло в тот момент, когда кандидат от республиканцев множит свои угрозы в адрес Канады и других стран. Трамп заявил, что введет тарифы в размере 25 процентов на канадский экспорт в США. Он даже зашел так далеко, что заговорил об аннексии Канады под угрозой экономического возмездия.

Он также пригрозил аннексировать Гренландию, принадлежащую Дании, и взять под контроль Панамский канал.

«Нам бы хотелось, чтобы в настоящее время в федеральном правительстве было меньше неопределенности», – написал он. «Но это не значит, что Квебек и остальная Канада лишены возможности действовать».

Лего повторил, что разделяет опасения Трампа по поводу иммиграции, как он уже делал это в ноябре прошлого года. «Я вновь заявляю, что в Канаду слишком легко попасть под ложным предлогом», – говорится в письме. «Принятие мер по противодействию этому поможет успокоить американское правительство».

«19 ноября я дал указание Министерству общественной безопасности начать активное наблюдение за нашей территорией. С тех пор SQ патрулирует границу с Соединенными Штатами. Мы также поддерживаем контакт с КККП, Иммиграционной службой Канады и американскими властями. Мы ожидаем, что федеральное правительство значительно ужесточит визовые требования и примет все необходимые меры со своей стороны», – добавил он.

По словам Лего, на встрече с коллегами из провинций он «выразил обеспокоенность текущей политической ситуацией в Оттаве» и «вновь подчеркнул важность более детального плана пограничного контроля и мер по предотвращению въезда людей в Канаду под надуманными предлогами».

Лего также призвал федеральное правительство увеличить военные расходы. НАТО поставила перед собой цель, чтобы все страны-члены тратили на оборону два процента своего ВВП.

«Канада отстает в этом вопросе, но федеральное правительство стремится к достижению этой цели. Оттаве придется показать, что она серьезно относится к этому вопросу, и набрать темп. Квебек также выиграет, поскольку у нас есть ряд очень успешных компаний в оборонном секторе», – написал он.

По словам Лего, если Трамп введет 25-процентные тарифы на канадские товары, пострадают американские потребители и предприятия. В качестве примера он привел алюминиевую промышленность.

«Введение 25-процентных тарифов повредит нам, но оно также повредит американским компаниям, которые нуждаются в нашей продукции, не говоря уже о более высоких ценах для самих американцев».

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