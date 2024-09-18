Гуляем по Монреалю: Биосфера

Биосфера в Монреале — это удивительное место, которое стоит посетить.

Она была создана для Всемирной выставки 1967 года по проекту известного архитектора Бакминстера Фуллера. Это шарообразное сооружение с каркасом из стальных труб, покрытых полимером и акрилом, выглядит как огромная ажурная жемчужина.

Внутри Биосферы находится музей, посвященный экологии и проблемам окружающей среды. Вот некоторые из интересных выставок, которые можно увидеть:

Планета MTL : Это интерактивная модель, где вы можете попробовать себя в роли мэра Монреаля и управлять экосистемой города.

: Это интерактивная модель, где вы можете попробовать себя в роли мэра Монреаля и управлять экосистемой города. Эхо 67 : Выставка, рассказывающая о футуристических сооружениях, построенных к 100-летию Конфедерации Канады.

: Выставка, рассказывающая о футуристических сооружениях, построенных к 100-летию Конфедерации Канады. Наука погоды : Здесь можно увидеть инструменты, которые используют синоптики для составления прогнозов погоды.

: Здесь можно увидеть инструменты, которые используют синоптики для составления прогнозов погоды. Дизайн будущего : Мультисенсорное шоу, показывающее, как человечество адаптируется к изменениям в окружающей среде.

: Мультисенсорное шоу, показывающее, как человечество адаптируется к изменениям в окружающей среде. Ecolab : Научный центр, где можно узнать о загрязнении воды и воздуха и его последствиях.

: Научный центр, где можно узнать о загрязнении воды и воздуха и его последствиях. +1°С : Видеопрезентации, объясняющие, как изменение температуры Земли даже на 1°С влияет на планету и здоровье человека.

: Видеопрезентации, объясняющие, как изменение температуры Земли даже на 1°С влияет на планету и здоровье человека. Морская среда Канады: Фотографии, показывающие береговую линию Канады вдоль Тихого, Атлантического и Арктического океанов.

Музей работает с 10:00 до 17:00. С 1 июня по 1 декабря он открыт каждый день, а с 15 января по 1 июня — выходные дни понедельник и вторник.

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