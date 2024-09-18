Гуляем по Монреалю: Биосфера

Она была создана для Всемирной выставки 1967 года по проекту известного архитектора Бакминстера Фуллера. Это шарообразное сооружение с каркасом из стальных труб, покрытых полимером и акрилом, выглядит как огромная ажурная жемчужина.
Внутри Биосферы находится музей, посвященный экологии и проблемам окружающей среды. Вот некоторые из интересных выставок, которые можно увидеть:
- Планета MTL: Это интерактивная модель, где вы можете попробовать себя в роли мэра Монреаля и управлять экосистемой города.
- Эхо 67: Выставка, рассказывающая о футуристических сооружениях, построенных к 100-летию Конфедерации Канады.
- Наука погоды: Здесь можно увидеть инструменты, которые используют синоптики для составления прогнозов погоды.
- Дизайн будущего: Мультисенсорное шоу, показывающее, как человечество адаптируется к изменениям в окружающей среде.
- Ecolab: Научный центр, где можно узнать о загрязнении воды и воздуха и его последствиях.
- +1°С: Видеопрезентации, объясняющие, как изменение температуры Земли даже на 1°С влияет на планету и здоровье человека.
- Морская среда Канады: Фотографии, показывающие береговую линию Канады вдоль Тихого, Атлантического и Арктического океанов.
Музей работает с 10:00 до 17:00. С 1 июня по 1 декабря он открыт каждый день, а с 15 января по 1 июня — выходные дни понедельник и вторник.
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