Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Деятельность Канадской медиа группы Гуляем по Монреалю: Биосфера
Biosphère
Розарий на фоне Биосферы. Но хотя розарий зимой всё же не благоухает, Биосфера приглашает гостей. Фото Меган Хорхенсен.

Гуляем по Монреалю: Биосфера

Виктория Христова Сен 18, 2024 Деятельность Канадской медиа группы, Новости Комментарии к записи Гуляем по Монреалю: Биосфера отключены 6 Просмотров

Биосфера в Монреале — это удивительное место, которое стоит посетить.

Она была создана для Всемирной выставки 1967 года по проекту известного архитектора Бакминстера Фуллера. Это шарообразное сооружение с каркасом из стальных труб, покрытых полимером и акрилом, выглядит как огромная ажурная жемчужина.

Внутри Биосферы находится музей, посвященный экологии и проблемам окружающей среды. Вот некоторые из интересных выставок, которые можно увидеть:

  • Планета MTL: Это интерактивная модель, где вы можете попробовать себя в роли мэра Монреаля и управлять экосистемой города.
  • Эхо 67: Выставка, рассказывающая о футуристических сооружениях, построенных к 100-летию Конфедерации Канады.
  • Наука погоды: Здесь можно увидеть инструменты, которые используют синоптики для составления прогнозов погоды.
  • Дизайн будущего: Мультисенсорное шоу, показывающее, как человечество адаптируется к изменениям в окружающей среде.
  • Ecolab: Научный центр, где можно узнать о загрязнении воды и воздуха и его последствиях.
  • +1°С: Видеопрезентации, объясняющие, как изменение температуры Земли даже на 1°С влияет на планету и здоровье человека.
  • Морская среда Канады: Фотографии, показывающие береговую линию Канады вдоль Тихого, Атлантического и Арктического океанов.

Музей работает с 10:00 до 17:00. С 1 июня по 1 декабря он открыт каждый день, а с 15 января по 1 июня — выходные дни понедельник и вторник.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*