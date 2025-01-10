Трамп опубликовал карту с новой территорией США — присоединённой Канадой

Трамп представил карту, на которой изображена новая территория США — присоединённая Канада.

Ранее он высказал идею о том, чтобы Канада стала 51-м штатом Америки.

Инициатива возникла после заявлений канадского премьер-министра Джастина Трюдо о скорой отставке.

Трамп заявил, что США устали поддерживать Канаду финансово, а объединение сделало бы обе страны сильнее.

Трюдо резко отверг предложение, заявив, что Канада никогда не станет частью США.

В дискуссию вмешался Илон Маск, который высмеял Трюдо, назвав его «девочкой» и заявив, что его слова больше не имеют веса.

Позже Трамп опубликовал две карты: на первой была изображена Канада как часть США, а на второй — объединённая территория обеих стран, раскрашенная в цвета американского флага.

Ранее Трамп также выражал желание присоединить к США Гренландию и Панамский канал.

Его сын, Трамп-младший, в настоящее время находится в Гренландии с продолжительным визитом.

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