Канада намерена ввести ответные пошлины на унитазы и сок из США

Канада планирует ввести ответные таможенные пошлины на ряд товаров из США, включая сантехнические изделия, такие как унитазы и раковины, а также апельсиновый сок.

Об этом сообщает издание Globe and Mail, ссылаясь на источник в правительстве.

Данные меры являются реакцией на возможное введение тарифов на канадскую продукцию, о чем ранее заявлял избранный президент США Дональд Трамп.

Согласно публикации, Канада рассматривает ответные пошлины на широкий ассортимент американских товаров.

Перечень продукции, которая может попасть под тарифы, пока не утвержден и находится в стадии разработки.

При этом канадские власти стремятся минимизировать негативное влияние на своих потребителей и одновременно создать максимальные трудности для американских политических кругов.

Среди возможных товаров для обложения пошлинами упоминаются стеклянные изделия, цветы и некоторые виды пластиковой продукции.

Ранее Дональд Трамп заявил о планах ввести значительные тарифы на импорт из Мексики и Канады, объяснив это ростом наркотрафика из этих стран.

В ноябре 2024 года он сообщил в своей социальной сети Truth Social, что после вступления в должность подпишет указ о введении 25% пошлин.

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