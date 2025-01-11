С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Вообще, зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day).

.Эта гонка состоялась 11 января 1909 года в США. Автопробег вошел в историю как первая чисто женская автогонка. В ней приняло участие более дюжины автомобилей. Участницы стартовали в Нью-Йорке и отправились в Филадельфию, чтобы потом опять вернуться в Нью-Йорк.

В сентябре 1935 года Сергей Прокофьев завершил свою работу над музыкой к балету «Ромео и Джульетта». В 1939 году Прокофьев досочинил ещё несколько номеров, и в СССР первое представление балета состоялось 11 января 1940 года в Ленинграде, в Государственном театре оперы и балета им. Кирова. Теперь это был балет в трёх действиях, тринадцати картинах, с прологом и эпилогом. В партии Джульетты блистала выдающаяся балерина Галина Уланова. Образ шекспировской героини является самой яркой и пронзительной краской в творческой палитре артистки. В Санкт-Петербурге на аллее героев Парка Победы установлен бронзовый бюст, запечатлевший артистку в её прославленной роли.

Решение о создании этого секретного военного объекта, впоследствии ставшего известным космодромом «Плесецк», было принято 11 января 1957 года.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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