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Новости В Канаде составили список из десяти самых странных обращений в службу спасения

В Канаде составили список из десяти самых странных обращений в службу спасения

Степан Артемьевский Янв 11, 2025 Новости, Новости Канады, Происшествия Комментарии к записи В Канаде составили список из десяти самых странных обращений в службу спасения отключены 1 Просмотров

Королевская канадская конная полиция в Саскачеване опубликовала наиболее необычные причины, по которым жители региона звонили в 2024 году.

 

Как сообщает UPI, операторы службы создали рейтинг самых странных звонков.

На десятом месте оказался случай, когда человек позвонил на номер 911, узнав, что незнакомец попытался добавить его в друзья в соцсети.

Среди других эксцентричных обращений – звонок от ребенка, который жаловался, что родители заставляют его убирать свою комнату, а также сообщение о лисе, пугающей местных котов.

Проблемы с животными и технологиями продолжились: один человек звонил из-за пчелы в своем доме, а другой не мог разблокировать телефон.

Также были жалобы на выброшенное мороженое и просьба о помощи с непослушным котом.

Третье место занял звонок о поломке стиральной машины, второе место – страхующий школьник, который нуждался в помощи с математикой.

А на первом месте – жалоба на украденный бубен во время вечеринки.

В США также был подобный случай, когда полицейский помог 10-летнему мальчику с домашним заданием по дробям.

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