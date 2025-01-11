Электромобили Mercedes-Benz теперь можно будет заряжать на станциях Tesla

Канадские водители смогут использовать эту сеть в конце 2025 года.
Для удобства пользователей Mercedes-Benz обновит программное обеспечение своих совместимых моделей, чтобы обеспечить поддержку функции Plug&Charge на зарядных станциях Tesla.
Автомобилисты, чьи машины подходят под требования, будут информированы о наличии обновления.
Сервис Mercedes Me Charge интегрирует Tesla Supercharger, позволяя пользователям заряжать машины через приложение и систему MBUX.
Это также поможет членам сообщества находить ближайшие зарядные пункты, проверять их доступность и расценки в реальном времени.
С 2025 года зарядные станции Tesla будут совместимы с навигацией Mercedes-Benz, предлагая оптимальные маршруты для зарядки.
В рамках Mercedes me Charge понадобится более 110 000 точек зарядки в США и Канаде.
В первом квартале 2025 года Mercedes-Benz начнет продажу адаптера для зарядных станций Tesla по цене 185 долларов.
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