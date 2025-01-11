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Mercedes E400 2017 года с фарами за 7000 долларов

Электромобили Mercedes-Benz теперь можно будет заряжать на станциях Tesla

Степан Артемьевский Янв 11, 2025 Новости, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Электромобили Mercedes-Benz теперь можно будет заряжать на станциях Tesla отключены 1 Просмотров

С февраля 2025 года владельцы электромобилей Mercedes-Benz в США получат возможность заряжать свои автомобили на более чем 20 000 станции Tesla Supercharger в США и Канаде.

 

Канадские водители смогут использовать эту сеть в конце 2025 года.

Для удобства пользователей Mercedes-Benz обновит программное обеспечение своих совместимых моделей, чтобы обеспечить поддержку функции Plug&Charge на зарядных станциях Tesla.

Автомобилисты, чьи машины подходят под требования, будут информированы о наличии обновления.

Сервис Mercedes Me Charge интегрирует Tesla Supercharger, позволяя пользователям заряжать машины через приложение и систему MBUX.

Это также поможет членам сообщества находить ближайшие зарядные пункты, проверять их доступность и расценки в реальном времени.

С 2025 года зарядные станции Tesla будут совместимы с навигацией Mercedes-Benz, предлагая оптимальные маршруты для зарядки.

В рамках Mercedes me Charge понадобится более 110 000 точек зарядки в США и Канаде.

В первом квартале 2025 года Mercedes-Benz начнет продажу адаптера для зарядных станций Tesla по цене 185 долларов.

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