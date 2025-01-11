Выборы нового премьер-министра Канады назначены на 9 марта

Процесс выборов пройдет тщательно и безопасно, и в нем смогут участвовать все зарегистрированные члены партии, уточнили представители пресс-службы.
На данный момент известен лишь один кандидат, который официально заявил о своем намерении участвовать в выборах – депутат Чандра Арья.
Тем не менее, в списке возможных претендентов также фигурируют известные политики, такие как министр иностранных дел Мелани Жоли, министр занятости Стивен Маккиннон, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон и министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань.
Трюдо стал задумываться о своей отставке после того, как в декабре 2024 года Христи Фриланд объявила о своем уходе с поста вице-премьера и министра финансов Канады.
Позже премьер-министр подтвердил намерение покинуть свои должности.
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