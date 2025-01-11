Депутат Арья заявил о борьбе за пост премьера Канады

Депутат Чандра Арья стал первым, кто официально выразил свои намерения занять пост премьер-министра Канады после ухода Джастина Трюдо.

На платформе X он разместил заявление о своем стремлении возглавить страну.

«Я иду на выборы, чтобы стать следующим премьер-министром Канады и создать небольшое, но эффективное правительство, способное восстановить нашу страну и обеспечить благополучие будущим поколениям», — указал Арья.

Он подчеркнул, что много лет работал ради улучшения жизни канадцев.

По его мнению, Канада заслуживает сильного руководства и должна не бояться принимать важные решения.

«Эти решения помогут преобразовать нашу экономику, вернуть надежду, создать равные возможности для всех граждан и обеспечить процветание для наших детей и внуков», — отметил Арья.

Он выразил готовность взять на себя ответственность за руководство Канадой в роли следующего премьер-министра.

Тем временем, напомним, что ранее Дональд Трамп на географической карте соединил Канаду с США, предложив ей стать 51-м штатом и обозначив Трюдо как губернатора.

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