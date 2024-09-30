Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Деятельность Канадской медиа группы Гуляем по Монреалю: кладбище Нотр Дам де Неж
Cimetiere Notre-Dame-des-Neiges
Кладбище Нотр-Дам-де-Неж, участок захоронения павших солдат. Фото Меган Хорхенсен.

Гуляем по Монреалю: кладбище Нотр Дам де Неж

Виктория Христова Сен 30, 2024 Деятельность Канадской медиа группы, Новости Комментарии к записи Гуляем по Монреалю: кладбище Нотр Дам де Неж отключены 4 Просмотров

Почти в каждой стране можно найти старинное кладбище, где покоятся выдающиеся личности, оставившие заметный след в истории: политики, писатели, ученые, поэты, спортсмены и бизнесмены.

В Монреале находится кладбище Нотр-Дам-де-Нэж, которое продолжает привлекать туристов, интересующихся историей и культурой Канады. Нотр-Дам-де-Нэж, открытое в 1854 году при участии архитектора Анри-Мориса Перро, является крупнейшим кладбищем Канады и одним из самых масштабных в Америке. Это кладбище оформлено в стиле французского сада и изначально предназначалось для захоронений франко-канадских католиков, но со временем здесь стали хоронить и представителей других христианских конфессий, хотя протестанты предпочитают другие места.

На его территории расположены многочисленные мавзолеи и часовни, а также копия «Пьеты» Микеланджело, оригинал которой находится в Ватикане, и другая известная скульптура. На Нотр-Дам-де-Нэж покоятся такие известные личности, как хоккеист Морис Ришар, премьер-министр Квебека Оноре Мерсье, кинорежиссер Жиль Карль и другие.

Число погребений превышает 1 миллион.

Протяженность аллей составляет свыше 55 километров.

Общая площадь кладбища равна 1,39 квадратного километра.

Архитекторы кладбища вдохновлялись парижским кладбищем Пер-Лашез, стремясь объединить стиль французского классицизма с природным ландшафтом. Это было популярное эстетическое движение, сформированное под влиянием философа Жана-Жака Руссо. В 1999 году кладбище стало Национальным историческим памятником Канады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*