Гуляем по Монреалю: кладбище Нотр Дам де Неж

Почти в каждой стране можно найти старинное кладбище, где покоятся выдающиеся личности, оставившие заметный след в истории: политики, писатели, ученые, поэты, спортсмены и бизнесмены.

В Монреале находится кладбище Нотр-Дам-де-Нэж, которое продолжает привлекать туристов, интересующихся историей и культурой Канады. Нотр-Дам-де-Нэж, открытое в 1854 году при участии архитектора Анри-Мориса Перро, является крупнейшим кладбищем Канады и одним из самых масштабных в Америке. Это кладбище оформлено в стиле французского сада и изначально предназначалось для захоронений франко-канадских католиков, но со временем здесь стали хоронить и представителей других христианских конфессий, хотя протестанты предпочитают другие места.

На его территории расположены многочисленные мавзолеи и часовни, а также копия «Пьеты» Микеланджело, оригинал которой находится в Ватикане, и другая известная скульптура. На Нотр-Дам-де-Нэж покоятся такие известные личности, как хоккеист Морис Ришар, премьер-министр Квебека Оноре Мерсье, кинорежиссер Жиль Карль и другие.

Число погребений превышает 1 миллион.

Протяженность аллей составляет свыше 55 километров.

Общая площадь кладбища равна 1,39 квадратного километра.

Архитекторы кладбища вдохновлялись парижским кладбищем Пер-Лашез, стремясь объединить стиль французского классицизма с природным ландшафтом. Это было популярное эстетическое движение, сформированное под влиянием философа Жана-Жака Руссо. В 1999 году кладбище стало Национальным историческим памятником Канады.

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