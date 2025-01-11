KartinaTV рекомендует к просмотру!

Начните 2025 год вместе с KartinaTV! Новые фильмы и шоу — наша видеотека пополнилась свежими релизами, а в новом году вас ждут громкие премьеры, которые нельзя пропустить.

Начните 2025 год вместе с KartinaTV! Новые фильмы и шоу — наша видеотека пополнилась свежими релизами, а в новом году вас ждут громкие премьеры, которые нельзя пропустить.

Доступ на любых устройствах: смотрите любимые каналы дома, на работе, в гостях и даже в отпуске.

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С KartinaTV ваши вечера станут яркими в любом месте и на любом экране!

Видеотека Premier – Комедия «Зять». Премьера!

Размеренную жизнь примерного семьянина Олега нарушает неожиданная новость: его обожаемая дочь Алена начинает встречаться с Антоном, давним приятелем и ровесником самого Олега. Потрясенный отец решительно против таких отношений, ведь их с Антоном бурная молодость полна ярких, но далеко не безобидных событий. А некоторые из них Олег предпочел бы навсегда оставить в прошлом.

Видеотека START – Комедия «Один день в Стамбуле». Премьера!

Основано на реальных событиях! Новая комедия от «Квартета И» покажет их с неожиданной стороны. Писатель, Врач, Чиновник и Продюсер отправляются в Стамбул, чтобы провести уик-энд с другом-бизнесменом Вадимом. Однако по прилету они узнают о его внезапной смерти. Помощник Вадима предлагает не отменять аренду яхты и провести поминки прямо на борту, путешествуя по Босфору. Герои наслаждаются видами, вспоминают прошлое, обсуждают романы покойного и вскоре осознают, насколько сильно он повлиял на их судьбы.

Видеотека Premier – Комедия «Ёлки 11». Премьера!

В преддверии Нового года чудеса становятся почти неизбежными. На этот раз они не обойдут стороной охранника элитного поселка дядю Юру и его верного минипига Костю, а также очаровательную золушку из Альметьевска, которая встретит своего принца. Какие сюрпризы уготовила судьба остальным героям этой народной комедии, и как в их истории впишется турецкий красавец-актер?

Видеотека START – Мультсериал «Цветняшки»

На страницах волшебного альбома обитают Курочка Коко, Цыплёнок Пи, Волчонок У, Лисёнок Айяяй, Котёнок Мур и Зайчонок Скок. Каждый из них представляет страничку своего уникального цвета, наполненную любимыми играми, песенками и занятиями. Все они направлены на развитие различных навыков у детей: интеллектуальных, сенсорных, физических, музыкальных и творческих.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

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