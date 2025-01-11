Чтиво сегодняшнего дня: книжные новинки

Книжные новинки наступившего года

Стюарт Тёртон, автор знаменитого романа «Семь смертей Эвелины Хардкасл», представил новую захватывающую книгу — «Последнее убийство в конце времён». Я аплодирую этому произведению! Тёртон вновь демонстрирует свой талант, превращая невероятные фантастические замыслы в увлекательные истории.

Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, где Земля погребена под смертоносным туманом, уничтожившим почти всё живое. Единственное спасение — крошечный остров, защищённый барьером. Здесь живут три мудрых учёных, хранящих знания о мире до катастрофы, и сто двадцать два жителя деревни. Их мир рушится, когда происходит убийство. Теперь у них есть всего сто семь часов, чтобы найти преступника. Если этого не сделать, барьер рухнет, и туман поглотит последний оплот человечества.

Книга сочетает в себе элементы классического детектива и напряжённой борьбы за выживание, держа читателя в напряжении до последней страницы.

Юкио Мисима — еще один талантливый автор, чьи произведения активно переводят в этом году. Его книга “Девушка из хорошей семьи”, хоть и не новая, впервые выходит на русском языке. Главная героиня, Касуми, воспитывается в обеспеченной семье: отец занимает высокий пост, мать посвящает себя дому, старший брат недавно женился, а саму Касуми окружают заботой и постепенно знакомят с достойными молодыми людьми из круга отца, надеясь на удачный брак.

Касуми учится в университете, с легкой иронией относится к романтичным мечтам своей подруги, и, казалось бы, ничто не омрачает ее жизнь. Однако внутри нее зреет странное беспокойство. Когда она случайно узнает, что один из “идеальных” кандидатов на самом деле — легкомысленный ловелас, Касуми тайно начинает с ним общаться. Она наблюдает за его авантюрами с долей сарказма, убеждая себя, что не испытывает ни ревности, ни влюбленности. Но так ли это на самом деле?

Алексей Иванов «Вегетация»

Творчество Иванова — всегда яркое событие. Уже появившиеся отзывы о книге говорят о насыщенности сюжета русской бранью и фантастическими элементами. Группа лесорубов на вездеходе пробирается через уральские чащи к загадочному заброшенному военному объекту у горы Ямантау. Окружающий мир кажется знакомым, но что-то в нём не так… География узнаваема, однако посёлки и городки опустели, заводы остановились, дороги заросли. Главное — лес изменился. Его рост искусственно ускорен для заготовки древесины, и он мутировал. Теперь он живёт своей жизнью, враждебной цивилизации. В его глубинах скрываются чумоходы — обезумевшие механизмы, а люди теряют не только биологическую сущность, но, возможно, и нечто большее.

Лесорубы, как и мир вокруг них, далеки от идеала: они конкурируют друг с другом, и между ними царит война.

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