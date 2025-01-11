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Новости Трюдо в шутку предложил Трампу обменять Канаду на Калифорнию или Вермонт

Трюдо в шутку предложил Трампу обменять Канаду на Калифорнию или Вермонт

Степан Артемьевский Янв 11, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо в шутку предложил Трампу обменять Канаду на Калифорнию или Вермонт отключены 1 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в шутливой манере предложил Дональду Трампу идею о возможном обмене территориями между двумя странами.

 

Во время их встречи в резиденции Трампа, Мар-а-Лаго, Трюдо затронул тему расширения территории и с юмором предложил обменять часть Канады на такие штаты, как Вермонт или Калифорния. Об этом сообщает NBC News.

Премьер отметил, что после его шутливого предложения, настроение Трампа неожиданно изменилось, и американский лидер не воспринял шутку всерьез.

Вскоре политики переключились на другие темы в ходе встречи.

Тем временем, издание Politico рассмотрело потенциальные последствия присоединения Канады к США.

По их оценкам, это могло бы привести к увеличению числа мест в Палате представителей на 45, добавлению двух мест в Сенате и предоставлению 47 голосов в коллегии выборщиков.

Такой сценарий значительно изменил бы политический ландшафт, усложнив ситуацию для Республиканской партии из-за либеральных наклонностей канадского населения.

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