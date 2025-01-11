Доход, который вам понадобится для покупки жилья в Большом Монреале в 2025 году

В то время как арендная плата в Большом Монреале продолжает расти, стремительный рост цен на жилье не собирается останавливаться, оставляя многие бюджеты на грани.

Учитывая, что в 2025 году эта тенденция станет еще более заметной, вполне естественно задаться вопросом, сколько придется зарабатывать вам или вашим домочадцам, чтобы стать владельцем жилья в мегаполисе и его окрестностях в ближайшем будущем.

В своем последнем отчете, опубликованном в декабре прошлого года, агентство недвижимости Royal LePage поделилось своими прогнозами относительно рынка жилой недвижимости в мегаполисе. По прогнозам компании, к концу 2025 года медианная цена отдельного дома на одну семью может достичь 750 780 долларов. Это на 7,5 % больше, чем в конце 2024 года.

Что касается кондоминиумов, то их медианная стоимость, скорее всего, вырастет до 507 210 долларов, что на 6 % больше, чем в последнем квартале 2024 года и в этом году.

Что нужно знать: Правительство Канады рекомендует, чтобы расходы на аренду не превышали 35 % от вашего валового дохода. Учитывая это, важно определить среднюю годовую зарплату, которую вы или ваша семья должны получать, чтобы позволить себе дом или квартиру в Большом Монреале сегодня.

Компания Narcity Québec провела расчеты на основе стандартных условий ипотечного кредитования в Канаде.

Вот финансовый пакет для дома на одну семью стоимостью 750 780 долларов:

Первоначальный взнос: 5% на первые $500 000 и 10% на оставшуюся сумму = $50 078

Сумма ипотеки: $700 702

Выплаты по ипотеке: при процентной ставке 5% и сроке амортизации 25 лет – примерно $4 092 в месяц

Коэффициент задолженности: 35% от валового годового дохода

Необходимый валовой годовой доход: около 140 670 долларов.

Вот пакет финансирования для кондоминиума стоимостью 507 210 долларов:

Первоначальный взнос: 5% на первые $500,000 и 10% на оставшуюся сумму = $25,721

Сумма ипотеки: $481 489

Выплаты по ипотеке: при процентной ставке 5% и амортизационном периоде 25 лет – около $2 808 в месяц

Коэффициент задолженности: 35% от валового годового дохода

Необходимый валовой годовой доход: около 96 288 долларов США

Обратите внимание, что в наших расчетах не учитывается налог на приветствие, ежегодные налоги на недвижимость и расходы на отопление.

Если вы не знали: чтобы жить в 4 ½-комнатной квартире в декабре 2024 года в Монреале, вам нужно будет зарабатывать не менее 59 348 долларов в год, согласно последним данным платформы по аренде недвижимости liv.rent. Однако эта зарплата может быть ниже в зависимости от средней цены на квартиры такого типа в определенных районах мегаполиса.

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