С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Вообще, зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 12 января отмечается один из сладких дней в году – Международный день марципана (англ. International Marzipan Day). Он ведёт свою историю из США и установлен, чтобы повысить осведомлённость людей о таком необычном угощении как марципан.

Этот день получил название в честь святой Анисии, жившей в 3-4 веках в Греции. По преданию, ее родители рано умерли, оставив девушке много богатств.

Национальные Астрономические общества существуют во многих странах мира, но старейшее из них – Английское Королевское астрономическое общество, которое было основано 12 января 1820 года в Лондоне под названием Астрономическое общество Лондона (англ. Astronomical Society of London).

В дополнение к Европейской Конвенции о защите прав человека 12 января 1998 года в Париже был подписан Протокол о запрете клонирования человека. Представители европейских стран, подписавших Протокол, таким жестом решили подкрепить защиту прав человека.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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