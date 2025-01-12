Жильцы Кот-Сен-Люк в настоящее время живут без отопления и горячей воды

Жильцы многоквартирного дома в Кот-Сен-Люк говорят, что в разгар зимы они живут без отопления и горячей воды. Освальдо Бентти, живущий в квартире вместе со своими двумя мальчиками, говорит, что жизнь в таких условиях – сущий кошмар.

«Холод по ночам влияет на многие мои повседневные дела», – говорит Бентти. Он один из почти 10 жильцов, осудивших ситуацию в доме.

Бентти живет в своей квартире уже семь лет. По его словам, дом сменил владельца около двух лет назад, и с тех пор иметь дело с новым хозяином было нелегко.

«Им все равно, что мы жалуемся. Такова реальность сейчас и с тех пор, как они купили здание», – говорит отец двоих детей. Компания Mercer Group, которой принадлежит здание, отказала CTV News в просьбе об интервью.

Сосед Бентти, Ян Шабан, сказал, что он также разочарован. «Мы ничего не можем сделать, и мы платим за эту сумму – за те условия, которые у нас есть в договоре аренды. Мы чувствуем себя очень напряженно», – говорит Шабан.

По его словам, это еще более нервное состояние, учитывая, что у него есть двухлетняя дочь, а в ближайшие недели ожидается появление новорожденного. «А пока мы страдаем, среди нас есть пожилые люди, беременные женщины и дети, и даже если дело не в этом, мы люди, мы платим за услуги, которые не получаем», – добавил Чабане.

Однако Шабане утверждает, что это не так. «В декабре мы провели как минимум неделю без отопления и горячей воды», – пояснил он.Шабан, Бентти и другие жильцы обратились со своими проблемами в жилищный трибунал Квебека.

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