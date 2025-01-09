Члены совета Лаваля оправданы в расследовании по делу об использовании государственных средств

Выводы CMQ, представленные в докладе, опубликованном в понедельник, заключаются в том, что никаких правонарушений не было. Однако в отчете подчеркивается, что действующие в городе правила предоставляют членам совета «слишком большую свободу действий при оценке допустимости или недопустимости расходов».
В отчете содержатся рекомендации по пересмотру правил, касающихся возмещения расходов из фонда исследований и вспомогательных расходов, предлагаются более точные руководящие принципы для категорий допустимых расходов, особенно для компьютерных принадлежностей и расходов на встречи.
Город Лаваль имеет годовой бюджет в размере около 1 100 000 долларов США на расходы на исследования и поддержку членов совета.
Прошлой осенью два члена городского совета Лаваля, Паоло Галати от оппозиционной партии Action Laval и Александр Варне от партии мэра Стефана Бойе, столкнулись с обвинениями в нецелевом использовании государственных средств.
«Если говорить более конкретно, то в средствах массовой информации освещалось дело члена городского совета, который якобы приобрел за шесть лет технику Apple на сумму 16 000 долларов и потребовал возмещения расходов на питание из своего бюджета на исследования и поддержку», – говорится в отчете.
После начала расследования Галати, представитель Сен-Винсент-де-Поль, утверждал, что все расходы были связаны с работой, но вышел из состава совета до окончания расследования.
«Есть также упоминание о другом члене совета, который якобы получил от города компенсацию в размере 5800 долларов за обучение лайф-коучу в 2023 году, – говорится в отчете, – несмотря на то, что он также является тренером по профессиональному и личностному развитию в консалтинговой фирме по карьере и бизнес-коучингу, вице-президентом и совладельцем которой он также является».
В сентябре Уорнет заявил в социальных сетях, что возместит расходы города, и указал, что обучение было «напрямую связано» с его обязанностями как выборного должностного лица.
«Только учебные модули, связанные с навыками, полезными для выборных должностных лиц, стали предметом запроса на частичное возмещение, как того требует закон Квебека и соответствующие правила», – написал он в Facebook.
По данным CMQ, Галати также возместил расходы города.
«В ходе расследования было выявлено определенное количество расходов, которые мы считаем неприемлемыми, но в которых администрация не может отказать, поскольку она обладает практически неограниченными полномочиями при соблюдении критериев, предусмотренных подзаконным актом, за исключением расходов, которые считаются партизанскими по своей природе», – говорится в отчете. В своем заявлении администрация города Лаваль заявила, что приветствует рекомендации.
«Рабочая группа, состоящая из представителей финансового и юридического отделов, быстро рассмотрит возможность выполнения рекомендаций», – сказал пресс-секретарь города Филипп Дери.
«В муниципальный подзаконный акт будут внесены изменения, чтобы минимизировать риски толкования его сферы действия».
По словам Дери, поправки уточнят нормы и правомочность расходов на исследования и поддержку, особенно в отношении расходов на встречи с гражданами и приобретение компьютерного оборудования.
«Комиссия также подтверждает важность соблюдения Кодекса этики и профессионального поведения для выборных должностных лиц, который город пересмотрит в свете рекомендаций».
Город Лаваль должен предоставить CMQ обновленную информацию о мерах по исправлению ситуации к 1 апреля.
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