Члены совета Лаваля оправданы в расследовании по делу об использовании государственных средств

Завершив расследование предполагаемого неправомерного использования государственных средств выборными должностными лицами города Лаваль, комиссия по муниципальному надзору Квебека (CMQ) заявила, что подавляющее большинство заявленных личных расходов соответствует закону и действующим правилам.

Выводы CMQ, представленные в докладе, опубликованном в понедельник, заключаются в том, что никаких правонарушений не было. Однако в отчете подчеркивается, что действующие в городе правила предоставляют членам совета «слишком большую свободу действий при оценке допустимости или недопустимости расходов».

В отчете содержатся рекомендации по пересмотру правил, касающихся возмещения расходов из фонда исследований и вспомогательных расходов, предлагаются более точные руководящие принципы для категорий допустимых расходов, особенно для компьютерных принадлежностей и расходов на встречи.

Город Лаваль имеет годовой бюджет в размере около 1 100 000 долларов США на расходы на исследования и поддержку членов совета.

Прошлой осенью два члена городского совета Лаваля, Паоло Галати от оппозиционной партии Action Laval и Александр Варне от партии мэра Стефана Бойе, столкнулись с обвинениями в нецелевом использовании государственных средств.

«Если говорить более конкретно, то в средствах массовой информации освещалось дело члена городского совета, который якобы приобрел за шесть лет технику Apple на сумму 16 000 долларов и потребовал возмещения расходов на питание из своего бюджета на исследования и поддержку», – говорится в отчете.

После начала расследования Галати, представитель Сен-Винсент-де-Поль, утверждал, что все расходы были связаны с работой, но вышел из состава совета до окончания расследования.

«Есть также упоминание о другом члене совета, который якобы получил от города компенсацию в размере 5800 долларов за обучение лайф-коучу в 2023 году, – говорится в отчете, – несмотря на то, что он также является тренером по профессиональному и личностному развитию в консалтинговой фирме по карьере и бизнес-коучингу, вице-президентом и совладельцем которой он также является».

В сентябре Уорнет заявил в социальных сетях, что возместит расходы города, и указал, что обучение было «напрямую связано» с его обязанностями как выборного должностного лица.

«Только учебные модули, связанные с навыками, полезными для выборных должностных лиц, стали предметом запроса на частичное возмещение, как того требует закон Квебека и соответствующие правила», – написал он в Facebook.

По данным CMQ, Галати также возместил расходы города.

«В ходе расследования было выявлено определенное количество расходов, которые мы считаем неприемлемыми, но в которых администрация не может отказать, поскольку она обладает практически неограниченными полномочиями при соблюдении критериев, предусмотренных подзаконным актом, за исключением расходов, которые считаются партизанскими по своей природе», – говорится в отчете. В своем заявлении администрация города Лаваль заявила, что приветствует рекомендации.

«Рабочая группа, состоящая из представителей финансового и юридического отделов, быстро рассмотрит возможность выполнения рекомендаций», – сказал пресс-секретарь города Филипп Дери.

«В муниципальный подзаконный акт будут внесены изменения, чтобы минимизировать риски толкования его сферы действия».

По словам Дери, поправки уточнят нормы и правомочность расходов на исследования и поддержку, особенно в отношении расходов на встречи с гражданами и приобретение компьютерного оборудования.

«Комиссия также подтверждает важность соблюдения Кодекса этики и профессионального поведения для выборных должностных лиц, который город пересмотрит в свете рекомендаций».

Город Лаваль должен предоставить CMQ обновленную информацию о мерах по исправлению ситуации к 1 апреля.

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