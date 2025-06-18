Якутское кино на международной арене в Канаде: триумф «Легенд вечных снегов»

8 июня фильм якутского режиссёра Алексея Романова «Легенды вечных снегов» получил награду за лучшую работу на языке коренных народов на фестивале imagineNATIVE в Торонто. Этот смотр, отмечающий в этом году свое 25-летие, считается своего рода «Оскаром» для фильмов, отражающих культуру коренных народов мира. За последние два десятилетия якутское кино неоднократно участвовало в различных международных программах, но победа в Торонто — особое признание для республики.

Преодоление барьеров

Якутские фильмы — одни из немногих из России, которым удаётся преодолевать ограничения, связанные с участием в международных фестивалях, особенно если речь идёт о проектах, получивших государственное финансирование. Снятый при поддержке киностудии «Сахафильм» фильм «Легенды вечных снегов» ранее был представлен на Роттердамском кинофестивале и стал победителем кинофестиваля в Бишкеке. Якутские режиссёры продолжают участвовать не только в азиатских, но и в европейских смотрах — например, на немецком фестивале goEast, где их присутствие сохранилось и после 2022 года.

Алексей Романов — культовая фигура

Алексей Романов — ключевая фигура якутского кинематографа. Вместе с Геннадием Багынановым и Семёном Ермолаевым он считается одним из родоначальников национального движения, направленного на возрождение культурных и философных традиций Республики Саха. В начале 1990-х именно благодаря Романову и его команде была создана киностудия «Сахафильм», которая стала не только производственной базой, но и культурным институтом, вокруг которого сформировалось якутское кино первой волны.

Центральным фильмом в творчестве Романова стал «Срединный мир. Орто Дойду» (1993) — гибрид документального и исторического кино. В нём завораживающие кадры ритуалов прошлого переплетаются с современными сценами праздника Ысыах, символизируя возвращение утраченного голоса якутского народа. Этот фильм стал манифестом культурного самоопределения и заложил идейные традиции, которые якутские кинематографисты сохраняют до сих пор.

«Легенды вечных снегов»: новый взгляд на традиции

Новая работа Алексея Романова «Легенды вечных снегов» — это роуд-муви по бескрайним заснеженным просторам дореволюционной Якутии. В центре сюжета — эвенкийская девушка Килук, которую сватают представители знатного якутского купца. В условиях, когда женская свобода измерялась ценой колыма, родители девушки соглашаются на брак ради щедрого приданого. Килук, не желая покоряться судьбе, отправляется в опасное путешествие через зимнюю пургу в сопровождении трёх мужчин, каждый из которых олицетворяет страсть, алчность и долг.

Главная героиня — не пассивная жертва, а символ сопротивления, пытающийся вырваться из навязанного сценария. В кульминационный момент фильм резко меняет визуальный язык и сюжетное направление: забытое прошлое возвращается в образе призрака — судьи и хранителя морали из якутской мифологии. Этот образ связывает судьбы героев с глубинами традиционных верований народа Саха, подчёркивая вечную борьбу между традицией и свободой.

Победа фильма «Легенды вечных снегов» на фестивале imagineNATIVE — не только признание таланта Алексея Романова, но и подтверждение важности якутского кино как национального движения, сохраняющего и развивающего традиции коренных народов. Якутские фильмы продолжают удивлять международную аудиторию своей глубиной, оригинальностью и умением говорить на универсальном языке киноискусства.

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