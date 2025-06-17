Финансовое положение пожилых и ипотека на пенсии

С течением времени личные финансы значительной части пожилых людей ухудшаются. В качестве примера — растущее число домохозяйств, где люди старшего возраста продолжают выплачивать ипотеку после выхода на пенсию.

Согласно недавнему опросу Royal LePage (Léger), 29% канадцев, планирующих выйти на пенсию в 2025 или 2026 году, заявили, что продолжат выплачивать ипотечный кредит на своё основное жильё после завершения трудовой деятельности. Это вдвое больше, чем в 2016 году, когда, по данным Статистического управления Канады, только 14% домохозяйств людей старше 65 лет имели ипотеку. А в 1999 году этот показатель составлял всего 8%.

Пенсия и бедность

По последним налоговым данным Агентства по доходам Канады, половина (50%) квебекских пенсионеров в возрасте 65 лет и старше не облагалась подоходным налогом в 2022 году из-за крайне низких доходов. Это значительно выше среднего по всему населению Квебека, где доля не облагаемых налогом составляет 33,4%.

По данным Revenu Québec, из 1,8 миллиона квебекцев старше 65 лет миллион (56%) в 2021 году имели валовой доход менее 35 000 долларов. В диапазоне от 35 000 до 50 000 долларов — 316 772 человека (17,5%). Остаётся всего 26,5% пенсионеров с доходом выше 50 000 долларов.

Дома стоят целое состояние… но и содержать их дорого

За последние десятилетия цены на недвижимость резко выросли, как и расходы на содержание, муниципальные налоги, страховку и прочее. В результате домохозяйства оказываются с более высокими ипотечными платежами и растущими расходами на жильё, что оставляет им меньше денег для сбережений, ускоренного погашения ипотеки или инвестиций в RRSP, TFSA и другие инструменты.

Однако из-за резкого роста цен на недвижимость за последние 10 лет, особенно за последние пять, доля домохозяйств, которые будут иметь ипотеку при выходе на пенсию, будет только увеличиваться.

В то же время те, кто владеет недвижимостью давно, на бумаге получили значительную прибавку к стоимости. Например, средняя цена дома в Квебеке за 10 лет выросла с 263 926 долларов (конец 2014 года) до 525 621 доллара (конец 2024 года). Цена на кондоминиум выросла на 70%, с 264 642 до 450 456 долларов.

В агломерации Монреаля средняя цена дома выросла на 98% — до 699 583 долларов, а цена на кондоминиум — на 72% (до 492 313 долларов). В Квебеке (город) рост был скромнее: дома подорожали на 73% (до 467 644 долларов), кондоминиумы — на 40% (до 319 576 долларов).

Погашать ипотеку или инвестировать на бирже?

Что делать со сбережениями? Если вы не опытный инвестор с высокой толерантностью к риску, рекомендуется ускоренно погашать ипотеку, а не вкладывать деньги в фондовый рынок.

Почему?

Проценты по ипотеке не вычитаются из налогооблагаемой базы. Прибыль от продажи основного жилья не облагается налогом (в отличие от прибыли с фондового рынка, которая облагается налогом на прирост капитала). Владение недвижимостью обеспечивает жильё и даёт возможность обогащения в долгосрочной перспективе.

Некоторые могут возразить, что доходность в 7% (чтобы покрыть ипотеку под 5%, если налоговая ставка 40%) — не так уж много по сравнению с доходами на бирже в последние годы. Но даже Caisse de dépôt et placement du Québec, с её командой специалистов, за 10 лет получила среднюю доходность всего 7,13% годовых.

Кроме того, инвестировать на бирже вместо погашения ипотеки — это как играть с кредитным плечом: если рынок растёт — выигрываешь, если падает — проигрываешь вдвойне.

Доля пожилых людей с ипотекой на пенсии растёт, что отражает ухудшение их финансового положения. В этой ситуации ускоренное погашение ипотеки часто оказывается более безопасной и разумной стратегией, особенно для тех, кто не является опытным инвестором.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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