F1 Academy дебютирует на Гран-при Монреаля: новые горизонты для женщин в автоспорте

Впервые на Гран-при Монреаля трассу покорили гонщицы F1 Academy — полностью женской гоночной серии. Среди 18 участниц была и канадка Николь Хаврада, которая поделилась яркими впечатлениями от события: «Это очень круто… Видеть, как люди фотографируют тебя, публикуют посты и пишут: “Эй, мы смотрим за тобой” — это невероятно».

F1 Academy находится уже в третьем сезоне и ставит перед собой амбициозные цели: не только развивать автоспорт среди женщин, но и подготовить первую гонщицу к старту в основной серии Formula 1. «Если мы хотим этого добиться, нужно привлекать больше девочек в картинговый спорт, затем — в формульные серии и F4», — объясняет Дельфин Биске, менеджер соревнований F1 Academy1.

Ключ к успеху — развитие талантов

По мнению Биске, важно не просто поставить женщину за руль болида F3, а подготовить её к конкуренции на самом высоком уровне. «Для того, чтобы она оказалась в топ-10, нужно много тренироваться, давать максимум времени на трассе, чтобы добиться прогресса и конкурентоспособности», — отмечает она.

F1 Academy не принимает участие на всех этапах F1, но Монреаль был выбран неслучайно. «Мы надеемся, что дебют здесь вдохновит девочек чаще выбирать картинг и формульные серии», — говорит Биске. В перспективе F1 Academy продолжит выступать в Монреале: подписано соглашение на три года, до 2028 года включительно.

Мечты и реальные перспективы

Для многих гонщиц F1 Academy — это не только возможность проявить себя, но и важный шаг к большой мечте. «Именно для этого и существует F1 Academy — чтобы приблизить ещё одну женщину к Формуле-1. Это определённо главная цель», — подчеркивает Николь Хаврада.

Серия F1 Academy открывает новые горизонты для женщин в автоспорте, вдохновляя молодых спортсменок и расширяя гендерные границы в мире моторных гонок.

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