Аэропорт Монреаля готовится к оживлённому сезону этим летом

ADM Aéroports de Montréal сообщает, что готовится к оживлённым месяцам, повторно внедряя меры прошлого лета и предоставляя советы для путешественников.

Вновь появляются альтернативные зоны высадки на западе и востоке, которые обслуживаются бесплатным шаттлом, время в пути — около пяти минут.

Также возвращается бесплатная парковка на 40 минут на большинстве парковок аэропорта — это должно уменьшить количество автомобилей, кружащих вокруг терминала.

Также будут работать так называемые виртуальные зоны ожидания для такси и Uber, а также дополнительный персонал для управления потоком транспорта.

Советы для вылетающих пассажиров включают: проверку статуса рейса, проверку заполненности парковок и возможность забронировать парковочное место заранее.

Путешественникам рекомендуется прибывать в аэропорт за три часа до вылета, независимо от направления, чтобы избежать проблем при регистрации.

Пассажиры, возвращающиеся в Монреаль, могут оплатить парковку онлайн с мобильного устройства за 15 минут до выезда из аэропорта Трюдо.

Для тех, кого встречают, рекомендуется заранее договориться о месте встречи и убедиться, что пассажир готов к посадке до прибытия водителя.

В прошлом году Aéroports de Montréal обязалась инвестировать почти 4 миллиарда долларов до 2028 года для улучшения доступа к аэропорту. В планы инвестиций входят: расширение парковок, строительство новой посадочной площадки, улучшение дорожной инфраструктуры, подключение к системе REM и создание нового пирса для дополнительных гейтов.

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