Канадский Гран-при Формулы-1 в Монреале продлён до 2035 года

Формула-1 официально продлила контракт на проведение Канадского Гран-при в Монреале до 2035 года. Это решение было объявлено во вторник утром после успешно прошедшего в минувшие выходные этапа, что стало важной вехой для организаторов после событий прошлого года, когда возникли сомнения в дальнейшем присутствии Монреаля в календаре Формулы-1.

Новый контракт подписали представители города Монреаля, организации Tourism Montreal, Société du Parc Jean-Drapeau, частные партнёры Гран-при, а также власти провинции Квебек и федерального правительства Канады. Пресс-конференция по этому случаю прошла на острове Нотр-Дам в парке Жан-Драпо. Общая сумма государственных инвестиций в мероприятие составила 117 миллионов долларов.

В 2024 году организаторы столкнулись с рядом проблем: пробки на дорогах, наводнения и несвоевременные проверки террас в центре города негативно сказались на репутации гонки. Министр по туризму Квебека Каролин Пруло назвала тогда ситуацию постыдной. Однако в этом году ситуация изменилась: благодаря внедрённым улучшениям руководители Формулы-1, включая генерального директора Стефано Доменикали, остались довольны проведённым этапом.

«В этом году я чрезвычайно горжусь тем, что являюсь министром по туризму Квебека», — заявила Пруло на пресс-конференции. Она отметила, что новые стандарты, установленные в этом году, будут только укрепляться благодаря долгосрочному сотрудничеству с Формулой-1. «Мы третий город в мире по продолжительности контракта с Формулой-1. Это о многом говорит», — добавила она.

Мэр Монреаля Валери Плант поблагодарила всех партнёров, участвовавших в переговорах: «Мы верим в Гран-при в Монреале, и теперь он вернётся к нам на следующие 10 лет». Она отметила, что проблемы прошлого года не только были решены, но и дали новый импульс для дальнейшего совершенствования организации мероприятия.

Канадский Гран-при, проходящий на трассе имени Жиля Вильнёва, — это не только спортивное событие, но и важный драйвер экономики для города и региона. Только за три дня этого года гонку посетили 352 тысячи зрителей. Следующий этап запланирован на 24 мая 2026 года — дата изменилась для лучшей логистики и уменьшения экологического воздействия.

Продление контракта гарантирует, что Монреаль останется на карте Формулы-1 как один из самых значимых этапов мирового автоспорта на долгие годы вперёд.

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