Мать пропавшей трехлетней девочки из Монреаля арестована по обвинению в оставлении ребенка

Мать трехлетней Клэр Белл, пропавшей в минувшее воскресенье в районе Ласаль Монреаля, была арестована и обвинена в оставлении ребенка без присмотра. 34-летняя Рэйчел-Элла Тодд предстала перед судом в Валлифилде в понедельник вечером, а во вторник утром повторно появилась в зале суда — на этот раз в красной рубашке и с серым пледом на плечах.

После судебного заседания представители прокуратуры сообщили, что возможны дополнительные обвинения в зависимости от результатов расследования. «Пока мы не знаем, что произошло с девочкой, — заявила прокурор Лили Прево-Гравель. — Полицейские продолжают расследование, и мы хотим убедиться, что не случилось ничего более трагичного». В связи с тяжестью преступления прокуратура выступила против освобождения Тодд под залог. Она будет переведена в женскую тюрьму Леклерк в Жольетте и вернется в суд в среду. У Тодд нет судимостей, и пока не поступало запросов на проведение психологической экспертизы.

Клэр Белл последний раз видели в воскресенье утром, около 9:45, возле дома на бульваре Ньюман в районе Ласаль. В 15:30 того же дня мать сообщила о пропаже девочки в Кото-дю-Лак, примерно в 50 км к западу от Монреаля. По словам представителя Sûreté du Québec (SQ) Жан-Рафаэля Дроле, мать зашла в магазин и сказала, что потеряла ребенка и не знает, где она находится. После этого полиция развернула масштабную операцию по поиску с использованием вертолетов, дронов и наземных групп.

Во второй половине дня в понедельник на обочине шоссе 30 в Водрей-Дорионе был обнаружен мертвый коричневый длинношерстный чихуахуа, похожий на собаку, которая была с Клэр в момент ее исчезновения. В связи с этим поиски были расширены на район Водрей.

Для облегчения поисковых операций в Водрей-Дорионе, Водрей-Суланж, Сен-Лазаре и Хадсоне временно приостановлен вывоз мусора и вторсырья. Представители SQ просят жителей этих районов, а также Ласаля и Кото-дю-Лак, осмотреть свои участки на предмет возможных следов пропавшей девочки.

Полиция также опубликовала фотографию машины матери — серого Ford Escape 2007 года с желтой табличкой «Baby on board» на английском языке в правом верхнем углу заднего стекла. Номерной знак автомобиля — K50 FVE. Всем, кто видел этот автомобиль между 9:00 и 17:00 в воскресенье, просят связаться с полицией, чтобы помочь установить хронологию событий.

Описание Клэр Белл

Возраст: 3 года

3 года Рост: 90 см (3 фута)

90 см (3 фута) Вес: 16 кг (35 фунтов)

16 кг (35 фунтов) Внешность: карие глаза, каштановые волосы

карие глаза, каштановые волосы Одежда при исчезновении: белая рубашка с длинными рукавами и розовым воротником, серые штаны, без обуви

Клэр говорит по-английски.

Amber Alert не был объявлен, так как, по данным SQ, не выполняются все необходимые критерии: нет оснований подозревать похищение, нет информации о непосредственной угрозе жизни ребенка и нет данных, которые помогли бы найти ребенка, подозреваемого или автомобиль.

Любой, кто располагает информацией о местонахождении Клэр Белл, может позвонить по номеру 911 или в анонимную службу криминальной информации Sûreté du Québec: 1-800-659-4264.

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