В Квебеке прошла крупнейшая операция против организованной преступности

В Квебеке состоялась одна из самых масштабных полицейских операций последних десятилетий. Об этом заявил заместитель директора Sûreté du Québec (SQ) Бенуа Дюбэ на пресс-конференции, посвящённой итогам серии спецопераций, проведённых в Монреале и других районах провинции.

Массовые аресты и обвинения

В результате ранних утренних рейдов, в которых участвовало около 150 полицейских, были задержаны 11 человек. Среди арестованных — Леонардо Риццуто, переживший покушение на свою жизнь в 2023 году, когда его Mercedes был расстрелян из автомата на шоссе. Риццуто был задержан у себя дома в Лавале. Также арестован предположительный со-лидер преступной группировки Стефано Соллесито, 57 лет.

По данным суда, Риццуто, Соллесито и ещё пятеро обвиняемых предстанут перед судом по обвинению в умышленном убийстве первой степени Лоренцо Лопрести, который был застрелен на балконе своего дома 24 октября 2011 года. Кроме того, Риццуто и Соллесито обвиняются в организации заговора с целью убийства ещё нескольких человек в период с 2011 по 2019 год, среди которых Джузеппе Ренда, Морено Галло, Антонио Ваннелло, Рейнальд Дежарден, Жозеф Димауло, Сальваторе Монтанья и Антонио Пьетрантонио.

Криминальные сети и международные связи

Глава отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Монреаля Франсис Рено сообщил, что задержанные являются членами итальянской мафии, байкерской группировки Hells Angels и уличных преступных банд, которые, по данным следствия, причастны к нескольким убийствам в Монреале и других городах Квебека с 2011 по 2021 год.

Полиция подчеркнула, что расследование длилось три года и ставит своей целью дестабилизацию ключевых криминальных сетей региона.

Список арестованных и разыскиваемых

Всего задержаны 11 человек, включая троих, уже находившихся в тюрьме:

Давиде Барберио, 45 лет

Мишель Клиш, 54 года

Пьетро Д’Адамо, 54 года

Патрик Жильбер, 51 год

Даниэле Гуарна, 45 лет

Ришар Ларивьер, 57 лет (обвиняется в трёх убийствах в 2017–2019 годах и покушении на убийство в 2018 году)

(обвиняется в трёх убийствах в 2017–2019 годах и покушении на убийство в 2018 году) Дариус Перри, 27 лет

Леонардо Риццуто, 56 лет

Вито Сальваджо, 50 лет

Стефано Соллесито, 57 лет

Никола Спаньоло, 50 лет

Полиция продолжает поиски ещё пятерых подозреваемых:

Саша Кролик, 56 лет

Пиерри Филожен, 38 лет

Марио Соллесито, 54 года

Джанпьетро Тиберио, 52 года

Жан-Исмель Зефир, 46 лет

Перспективы борьбы с организованной преступностью

Глава отдела уголовных расследований SQ Мишель Патнод заявил, что арест Риццуто — значительное событие, однако подчеркнул, что организованная преступность продолжает развиваться и «нет одного человека, который бы доминировал в Квебеке». Именно поэтому, по его словам, необходимо держать давление на все преступные организации.

Власти также признают, что на место задержанных ключевых фигур могут прийти новые преступники. «Мы видели это в прошлом, — сказал Патнод. — Мы готовы к новым вызовам, как уже делали в этом и других делах».

Операция стала важной вехой в борьбе с организованной преступностью в Квебеке и продемонстрировала готовность властей противостоять любым угрозам общественной безопасности.

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