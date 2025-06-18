В Квебеке прошла крупнейшая операция против организованной преступности

Массовые аресты и обвинения
В результате ранних утренних рейдов, в которых участвовало около 150 полицейских, были задержаны 11 человек. Среди арестованных — Леонардо Риццуто, переживший покушение на свою жизнь в 2023 году, когда его Mercedes был расстрелян из автомата на шоссе. Риццуто был задержан у себя дома в Лавале. Также арестован предположительный со-лидер преступной группировки Стефано Соллесито, 57 лет.
По данным суда, Риццуто, Соллесито и ещё пятеро обвиняемых предстанут перед судом по обвинению в умышленном убийстве первой степени Лоренцо Лопрести, который был застрелен на балконе своего дома 24 октября 2011 года. Кроме того, Риццуто и Соллесито обвиняются в организации заговора с целью убийства ещё нескольких человек в период с 2011 по 2019 год, среди которых Джузеппе Ренда, Морено Галло, Антонио Ваннелло, Рейнальд Дежарден, Жозеф Димауло, Сальваторе Монтанья и Антонио Пьетрантонио.
Криминальные сети и международные связи
Глава отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Монреаля Франсис Рено сообщил, что задержанные являются членами итальянской мафии, байкерской группировки Hells Angels и уличных преступных банд, которые, по данным следствия, причастны к нескольким убийствам в Монреале и других городах Квебека с 2011 по 2021 год.
Полиция подчеркнула, что расследование длилось три года и ставит своей целью дестабилизацию ключевых криминальных сетей региона.
Список арестованных и разыскиваемых
Всего задержаны 11 человек, включая троих, уже находившихся в тюрьме:
- Давиде Барберио, 45 лет
- Мишель Клиш, 54 года
- Пьетро Д’Адамо, 54 года
- Патрик Жильбер, 51 год
- Даниэле Гуарна, 45 лет
- Ришар Ларивьер, 57 лет (обвиняется в трёх убийствах в 2017–2019 годах и покушении на убийство в 2018 году)
- Дариус Перри, 27 лет
- Леонардо Риццуто, 56 лет
- Вито Сальваджо, 50 лет
- Стефано Соллесито, 57 лет
- Никола Спаньоло, 50 лет
Полиция продолжает поиски ещё пятерых подозреваемых:
- Саша Кролик, 56 лет
- Пиерри Филожен, 38 лет
- Марио Соллесито, 54 года
- Джанпьетро Тиберио, 52 года
- Жан-Исмель Зефир, 46 лет
Перспективы борьбы с организованной преступностью
Глава отдела уголовных расследований SQ Мишель Патнод заявил, что арест Риццуто — значительное событие, однако подчеркнул, что организованная преступность продолжает развиваться и «нет одного человека, который бы доминировал в Квебеке». Именно поэтому, по его словам, необходимо держать давление на все преступные организации.
Власти также признают, что на место задержанных ключевых фигур могут прийти новые преступники. «Мы видели это в прошлом, — сказал Патнод. — Мы готовы к новым вызовам, как уже делали в этом и других делах».
Операция стала важной вехой в борьбе с организованной преступностью в Квебеке и продемонстрировала готовность властей противостоять любым угрозам общественной безопасности.
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