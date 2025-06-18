Торговля через порт Монреаля с Китаем резко растёт, несмотря на торговую войну и снижение общих объёмов

Порт Монреаля сообщает о значительном росте торговли с Китаем на фоне торговой войны США и несмотря на напряжённость в отношениях с Пекином, даже несмотря на общее снижение грузооборота. По данным пресс-релиза, во второй по величине порт Канады в первой половине 2025 года поставки в Китай выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот рост позволил Китаю стать вторым по значимости экспортным партнёром порта, тогда как ещё в 2024 году он занимал пятое место. В порту отмечают, что скачок обусловлен главным образом торговой войной, развязанной бывшим президентом США Дональдом Трампом, которая затронула как Канаду, так и Китай.

Рост поставок в Китай происходит вопреки обострению отношений между Канадой и Китаем: в марте Пекин ввёл пошлины на канадские сельскохозяйственные товары, такие как рапс и свинина, в ответ на 100-процентную надбавку, которую Канада ввела на импорт китайских электромобилей в прошлом году.

Однако торговые войны сказываются на общих объёмах: порт сообщает о снижении общего грузооборота более чем на 2% по сравнению с прошлым годом. По данным Статистического управления Канады, экспорт в США упал почти на 16% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на то, что большинство канадских поставок на юг остаются освобождёнными от пошлин.

Президент и главный исполнительный директор портовой администрации Монреаля Жюли Гаскон подчеркнула, что рост поставок в Азию, Европу и Латинскую Америку демонстрирует способность порта обеспечивать канадскому бизнесу доступ к мировым рынкам на фоне нестабильных торговых отношений с США.

В то же время портовая администрация не уточнила, по каким категориям грузов и в какие страны произошло снижение объёмов.

На фоне этих событий продолжаются переговоры между профсоюзом докеров Монреаля и Ассоциацией морских работодателей о новом коллективном договоре: предыдущее соглашение истекло в 2023 году, и стороны пока находятся в арбитраже.

Порт Монреаля остаётся ключевым звеном в международной торговле Канады, демонстрируя гибкость и устойчивость даже в условиях глобальных вызовов и внутренних трудовых споров.

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