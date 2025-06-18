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Новости Монреаль вошёл в список лучших городов мира по доступности зелёных зон

Монреаль вошёл в список лучших городов мира по доступности зелёных зон

Виктория Христова Июн 18, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 13 Просмотров

От парка Жан-Драпо до горы Мон-Руаяль жители Монреаля давно знают: их город — одно из лучших мест для жизни, если хочется быть ближе к природе, не покидая городских кварталов. И теперь это подтверждено на мировом уровне.

 

Журнал Time Out опубликовал рейтинг лучших городов мира по уровню зелёных пространств и доступу к природе в 2025 году. Монреаль поделил почётное 14-е место с Мюнхеном (Германия). В основе рейтинга — опрос 18 500 местных жителей из десятков крупных городов мира. Лучшими признаны города, где большинство респондентов оценили доступность природы как «хорошую» или «отличную». 81% жителей Монреаля положительно отозвались о зелёных зонах города.

Монреаль оказался не единственным канадским городом в списке. Неожиданно, но не Ванкувер и не Торонто присоединились к нему, а столица страны — Оттава. Она заняла 18-е место вместе с Цюрихом (Швейцария). Это неожиданный, но вполне объяснимый выбор, если вспомнить о канале Ридо, парке Гатино по ту сторону моста и многочисленных зелёных набережных вдоль реки.

 

Первое место в мире заняла Медельин (Колумбия), где масштабный проект «зелёных коридоров» превратил город в утопающий в зелени оазис. Также в топ-20 вошли Бостон, Сидней, Лондон и Мельбурн.

Топ-20 городов мира по зелёным пространствам и доступу к природе

Город Страна % положительных отзывов
Медельин Колумбия 92%
Бостон США 88%
Сидней Австралия 87%
Лондон Великобритания 87%
Остин США 86%
Эдинбург Великобритания 86%
Мельбурн Австралия 86%
Денвер США 84%
Абу-Даби ОАЭ 83%
Кейптаун Южная Африка 83%
Чикаго США 83%
Сан-Франциско США 82%
Стокгольм Швеция 82%
Монреаль Канада 81%
Мюнхен Германия 81%
Мумбаи Индия 79%
Пекин Китай 78%
Оттава Канада 77%
Цюрих Швейцария 77%
Брисбен Австралия 76%

Два канадских города в топ-20 — это доказательство того, что страна уверенно держит свои позиции по уровню городских зелёных пространств и доступу к природе.

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