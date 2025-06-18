Монреаль вошёл в список лучших городов мира по доступности зелёных зон

От парка Жан-Драпо до горы Мон-Руаяль жители Монреаля давно знают: их город — одно из лучших мест для жизни, если хочется быть ближе к природе, не покидая городских кварталов. И теперь это подтверждено на мировом уровне.

Журнал Time Out опубликовал рейтинг лучших городов мира по уровню зелёных пространств и доступу к природе в 2025 году. Монреаль поделил почётное 14-е место с Мюнхеном (Германия). В основе рейтинга — опрос 18 500 местных жителей из десятков крупных городов мира. Лучшими признаны города, где большинство респондентов оценили доступность природы как «хорошую» или «отличную». 81% жителей Монреаля положительно отозвались о зелёных зонах города.

Монреаль оказался не единственным канадским городом в списке. Неожиданно, но не Ванкувер и не Торонто присоединились к нему, а столица страны — Оттава. Она заняла 18-е место вместе с Цюрихом (Швейцария). Это неожиданный, но вполне объяснимый выбор, если вспомнить о канале Ридо, парке Гатино по ту сторону моста и многочисленных зелёных набережных вдоль реки.

Первое место в мире заняла Медельин (Колумбия), где масштабный проект «зелёных коридоров» превратил город в утопающий в зелени оазис. Также в топ-20 вошли Бостон, Сидней, Лондон и Мельбурн.

Топ-20 городов мира по зелёным пространствам и доступу к природе

Город Страна % положительных отзывов Медельин Колумбия 92% Бостон США 88% Сидней Австралия 87% Лондон Великобритания 87% Остин США 86% Эдинбург Великобритания 86% Мельбурн Австралия 86% Денвер США 84% Абу-Даби ОАЭ 83% Кейптаун Южная Африка 83% Чикаго США 83% Сан-Франциско США 82% Стокгольм Швеция 82% Монреаль Канада 81% Мюнхен Германия 81% Мумбаи Индия 79% Пекин Китай 78% Оттава Канада 77% Цюрих Швейцария 77% Брисбен Австралия 76%

Два канадских города в топ-20 — это доказательство того, что страна уверенно держит свои позиции по уровню городских зелёных пространств и доступу к природе.

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