Монреаль вошёл в список лучших городов мира по доступности зелёных зон

Журнал Time Out опубликовал рейтинг лучших городов мира по уровню зелёных пространств и доступу к природе в 2025 году. Монреаль поделил почётное 14-е место с Мюнхеном (Германия). В основе рейтинга — опрос 18 500 местных жителей из десятков крупных городов мира. Лучшими признаны города, где большинство респондентов оценили доступность природы как «хорошую» или «отличную». 81% жителей Монреаля положительно отозвались о зелёных зонах города.
Монреаль оказался не единственным канадским городом в списке. Неожиданно, но не Ванкувер и не Торонто присоединились к нему, а столица страны — Оттава. Она заняла 18-е место вместе с Цюрихом (Швейцария). Это неожиданный, но вполне объяснимый выбор, если вспомнить о канале Ридо, парке Гатино по ту сторону моста и многочисленных зелёных набережных вдоль реки.
Первое место в мире заняла Медельин (Колумбия), где масштабный проект «зелёных коридоров» превратил город в утопающий в зелени оазис. Также в топ-20 вошли Бостон, Сидней, Лондон и Мельбурн.
Топ-20 городов мира по зелёным пространствам и доступу к природе
|Город
|Страна
|% положительных отзывов
|Медельин
|Колумбия
|92%
|Бостон
|США
|88%
|Сидней
|Австралия
|87%
|Лондон
|Великобритания
|87%
|Остин
|США
|86%
|Эдинбург
|Великобритания
|86%
|Мельбурн
|Австралия
|86%
|Денвер
|США
|84%
|Абу-Даби
|ОАЭ
|83%
|Кейптаун
|Южная Африка
|83%
|Чикаго
|США
|83%
|Сан-Франциско
|США
|82%
|Стокгольм
|Швеция
|82%
|Монреаль
|Канада
|81%
|Мюнхен
|Германия
|81%
|Мумбаи
|Индия
|79%
|Пекин
|Китай
|78%
|Оттава
|Канада
|77%
|Цюрих
|Швейцария
|77%
|Брисбен
|Австралия
|76%
Два канадских города в топ-20 — это доказательство того, что страна уверенно держит свои позиции по уровню городских зелёных пространств и доступу к природе.
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