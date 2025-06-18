Где купить продукты дешевле всего в Монреале? Сравнение цен в крупных супермаркетах

В условиях, когда стоимость продуктового набора продолжает бить по карману жителей Квебека, многие задаются вопросом: в каком супермаркете действительно самые низкие цены? Хотя такие магазины, как Dollarama или Liquidation Marie, стали популярны среди экономных покупателей, большинство всё же предпочитает делать основные покупки в крупных сетях.

Чтобы выяснить, где выгоднее всего покупать продукты, мы сравнили цены на девять базовых товаров в пяти крупнейших сетях Квебека: Metro, IGA, Super C, Maxi и Provigo. В корзину вошли следующие товары:

2 литра молока 2% (Québon)

12 крупных яиц

Белый хлеб для сэндвичей (Villaggio )

Спагетти 410 г (Barilla)

Сыр чеддер 400 г (Cracker Barrel)

Консервированные помидоры 796 мл

1 фунт яблок Granny Smith (примерно 3 штуки)

Масло несолёное 454 г

Фарш говяжий постный 450 г

Цены были взяты с официальных сайтов магазинов 16 июня 2025 года (Costco не учитывался, так как требует членства).

Сравнение итоговых сумм

Магазин Итоговая сумма Metro $43.05 IGA $44.31 Super C $42.09 Maxi $42.80 Provigo $45.69

Краткий разбор по магазинам

Metro — $43.05

Metro оказался не самым дорогим, но и не самым дешёвым. Местные бренды, такие как Québon и Selection, немного снижают стоимость, но известные марки (например, Cracker Barrel и Barilla) увеличивают итоговую сумму.

IGA — $44.31

Несмотря на репутацию более дорогого магазина, разница с Metro составила всего около доллара. Собственные марки (Compliments) помогают немного сэкономить, но цены на мясо и сыр остаются выше.

Super C — $42.09

Super C оказался самым дешёвым в этом сравнении. Более низкие цены на мясо и масло позволили сэкономить пару долларов по сравнению с конкурентами.

Maxi — $42.80

Maxi тоже предлагает выгодные цены, особенно благодаря акциям (например, сыр Cracker Barrel по сниженной цене). Собственные марки No Name и President’s Choice помогают держать цены на уровне.

Provigo — $45.69

Provigo стал самым дорогим в нашем тесте. Даже использование собственных брендов не спасает от высоких цен на масло и фарш.

Super C — бесспорный лидер по низким ценам, а Provigo — самый дорогой, но разница между ними составила всего около 3,5 доллара. Если у вас есть любимый магазин или вы приверженец определённых брендов, вы не сильно переплачиваете. Однако если каждый доллар на счету (а сейчас это особенно актуально), даже небольшая разница может иметь значение при большой покупке.

В условиях роста цен на продукты каждый процент экономии становится важным — а Super C, по результатам нашего теста, предлагает лучшую цену на базовый продуктовый набор в Монреале.

Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий: https://www.youtube.com/@CMGchannelDM и https://t.me/NewsCMG