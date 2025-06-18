Гран-при Монреаля: кто из знаменитостей приехал на гонку в 2025 году

Кто был замечен на Гран-при?
- Бен Стиллер
Звезда фильма «Зулендер» и его супруга Кристин Тейлор с удовольствием наблюдали за гонкой прямо у трассы. Для Стиллера это не первый визит в Монреаль — город всегда рад видеть голливудских гостей.
- Мэттью Бержерон
Нападающий Atlanta Falcons и уроженец Квебека поддержал родную провинцию, появившись на трибунах. В свободное время он также посетил местную школу, чтобы вдохновить молодёжь.
- Игроки НХЛ
В числе болельщиков были замечены сразу несколько хоккеистов «Монреаль Канадиенс», включая капитана Ника Судзуки, Патрика Лайне, Алекса Ньюхука и Арбера Хекаи. Для них Гран-при стал отличным поводом поддержать спортивную жизнь города.
- Пенни Олексяк и Саммер Макинтош
Олимпийские чемпионки по плаванию не остались в стороне: Олексяк посетила паддок в воскресенье, а Макинтош, новая звезда Олимпиады-2024, была замечена в атрибутике Red Bull.
- Kaytranada
Монреальский DJ, обладатель премии «Грэмми», активно участвовал в жизни города во время Гран-при, появившись на нескольких закрытых вечеринках и официальном послерасовом мероприятии Heineken F1 Party.
- Mumford and Sons
Британская фолк-рок-группа с удовольствием фотографировалась на трассе и наслаждалась атмосферой Гран-при. В октябре коллектив вернётся в Монреаль с концертом в Bell Centre.
- Карл Вольф
Канадский поп-исполнитель выступил на вечеринке в Francesco’s и отметился на нескольких городских ивентах, где его узнали постоянные гости и фанаты.
- Жорж Сен-Пьер
Легенда UFC и уроженец Квебека не мог пропустить главное событие лета. Он активно участвовал в вечеринке Maison SI на Windsor Station, где его приветствовали поклонники.
Атмосфера праздника
Помимо звёзд, город украсили масштабные уличные фестивали, роскошные вечеринки, музыкальные выступления и тематические мероприятия. В Старом Монреале улицы превратились в настоящий подиум для модных образов и роскошных автомобилей, а в Beach Zone у трассы можно было отдохнуть под музыку DJ, пообедать и посмотреть гонку на большом экране.
В этом году Гран-при ещё раз доказал, что Монреаль — это не только место для спорта, но и настоящая столица стиля, музыки и светской жизни, где каждый может почувствовать себя частью большого праздника.
Гран-при Монреаля — это всегда событие, объединяющее спорт, культуру и звёзд со всего света!
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