Гран-при Монреаля: кто из знаменитостей приехал на гонку в 2025 году

В минувшие выходные Монреаль превратился в эпицентр спортивного азарта и светской жизни: не только рёв моторов, но и настоящий поток звёзд и вечеринок захлестнул город в дни проведения Канадского Гран-при Формулы-1. Помимо гонщиков и преданных фанатов, на трассе Circuit Gilles-Villeneuve и на городских вечеринках можно было встретить знаменитостей из мира кино, музыки, спорта и шоу-бизнеса — как местных, так и международных.

Кто был замечен на Гран-при?

Бен Стиллер

Звезда фильма «Зулендер» и его супруга Кристин Тейлор с удовольствием наблюдали за гонкой прямо у трассы. Для Стиллера это не первый визит в Монреаль — город всегда рад видеть голливудских гостей.

Звезда фильма «Зулендер» и его супруга Кристин Тейлор с удовольствием наблюдали за гонкой прямо у трассы. Для Стиллера это не первый визит в Монреаль — город всегда рад видеть голливудских гостей. Мэттью Бержерон

Нападающий Atlanta Falcons и уроженец Квебека поддержал родную провинцию, появившись на трибунах. В свободное время он также посетил местную школу, чтобы вдохновить молодёжь.

Нападающий Atlanta Falcons и уроженец Квебека поддержал родную провинцию, появившись на трибунах. В свободное время он также посетил местную школу, чтобы вдохновить молодёжь. Игроки НХЛ

В числе болельщиков были замечены сразу несколько хоккеистов «Монреаль Канадиенс», включая капитана Ника Судзуки, Патрика Лайне, Алекса Ньюхука и Арбера Хекаи. Для них Гран-при стал отличным поводом поддержать спортивную жизнь города.

В числе болельщиков были замечены сразу несколько хоккеистов «Монреаль Канадиенс», включая капитана Ника Судзуки, Патрика Лайне, Алекса Ньюхука и Арбера Хекаи. Для них Гран-при стал отличным поводом поддержать спортивную жизнь города. Пенни Олексяк и Саммер Макинтош

Олимпийские чемпионки по плаванию не остались в стороне: Олексяк посетила паддок в воскресенье, а Макинтош, новая звезда Олимпиады-2024, была замечена в атрибутике Red Bull.

Олимпийские чемпионки по плаванию не остались в стороне: Олексяк посетила паддок в воскресенье, а Макинтош, новая звезда Олимпиады-2024, была замечена в атрибутике Red Bull. Kaytranada

Монреальский DJ, обладатель премии «Грэмми», активно участвовал в жизни города во время Гран-при, появившись на нескольких закрытых вечеринках и официальном послерасовом мероприятии Heineken F1 Party.

Монреальский DJ, обладатель премии «Грэмми», активно участвовал в жизни города во время Гран-при, появившись на нескольких закрытых вечеринках и официальном послерасовом мероприятии Heineken F1 Party. Mumford and Sons

Британская фолк-рок-группа с удовольствием фотографировалась на трассе и наслаждалась атмосферой Гран-при. В октябре коллектив вернётся в Монреаль с концертом в Bell Centre.

Британская фолк-рок-группа с удовольствием фотографировалась на трассе и наслаждалась атмосферой Гран-при. В октябре коллектив вернётся в Монреаль с концертом в Bell Centre. Карл Вольф

Канадский поп-исполнитель выступил на вечеринке в Francesco’s и отметился на нескольких городских ивентах, где его узнали постоянные гости и фанаты.

Канадский поп-исполнитель выступил на вечеринке в Francesco’s и отметился на нескольких городских ивентах, где его узнали постоянные гости и фанаты. Жорж Сен-Пьер

Легенда UFC и уроженец Квебека не мог пропустить главное событие лета. Он активно участвовал в вечеринке Maison SI на Windsor Station, где его приветствовали поклонники.

Атмосфера праздника

Помимо звёзд, город украсили масштабные уличные фестивали, роскошные вечеринки, музыкальные выступления и тематические мероприятия. В Старом Монреале улицы превратились в настоящий подиум для модных образов и роскошных автомобилей, а в Beach Zone у трассы можно было отдохнуть под музыку DJ, пообедать и посмотреть гонку на большом экране.

В этом году Гран-при ещё раз доказал, что Монреаль — это не только место для спорта, но и настоящая столица стиля, музыки и светской жизни, где каждый может почувствовать себя частью большого праздника.

Гран-при Монреаля — это всегда событие, объединяющее спорт, культуру и звёзд со всего света!

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