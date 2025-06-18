Жилищный кризис и взрывное увеличение страховых расходов в отношении частной собственности Квебека

В 2025 году Квебек столкнулся с жилищным кризисом, усугубленным тревожной ситуацией в совместной собственности (кондоминиумах): многие здания ограничивают или запрещают аренду квартир из-за резкого роста страховых расходов и сложностей с возмещением франшизы после страхового случая.

Почему растут расходы?

Очень высокие франшизы: В крупных кондоминиумах франшиза по страхованию может достигать от 2 до 5 миллионов долларов — эта сумма не покрывается страховщиком при наступлении страхового случая. Если, например, происходит прорыв трубы, счет распределяется между всеми собственниками, даже если инцидент произошел только в одной квартире.

Страховщики становятся строже: Страховщики иногда отказываются возмещать ущерб, особенно если он связан с арендаторами, или возмещают его только частично. Это вынуждает совет совместной собственности брать на себя все расходы, которые затем распределяются между всеми собственниками.

Юридические проблемы и ответственность

Возмещение франшизы: Два недавних решения судов Квебека теперь не позволяют совету совместной собственности подавать в суд на собственника, если вина лежит на его арендаторе. Совет должен подавать в суд напрямую на арендатора, что часто бывает сложно, особенно если арендатор не застрахован или исчезает.

Пробелы в законодательстве: Гражданский кодекс Квебека (ст. 1074.2) гласит, что совет может требовать возмещение франшизы от собственника только в случае доказанной его вины. Если ущерб причинен арендатором, ответственность собственника наступает только при доказанной халатности или вине, что на практике бывает редко.

Сложности с идентификацией: Многие собственники не сообщают о сдаче квартиры в аренду, что затрудняет выявление ответственных арендаторов. Некоторые арендаторы отменяют страховку жилья в течение аренды, и часто требуемые суммы так и не удается вернуть.

Последствия для совместной собственности

Специальные взносы: В связи с увеличением числа страховых случаев и сложностями с возмещением франшизы вводятся значительные специальные взносы (иногда до 15 000 долларов на каждого собственника) для пополнения фонда самострахования.

Ограничения на аренду: Все больше советов совместной собственности выбирают запретить или ограничить аренду, особенно краткосрочную, чтобы снизить риски и защитить финансы здания.

Потеря контроля: Администраторы советов с трудом контролируют ситуацию, некоторые страховые случаи полностью опустошают фонд самострахования и ставят под угрозу финансовую устойчивость здания.

Перспективы и рекомендации

Повышение ответственности собственников: Бюро страхования Канады рекомендует повысить ответственность собственников, в частности, требуя декларирования аренды и наличия страховки у арендаторов.

Ожидается законодательная реформа: Отсутствие законодательной обязанности арендаторов оформлять гражданскую ответственность — серьезная проблема. Возможно, потребуется реформа законодательства для лучшей защиты советов и собственников.

Проверка правил: Собственникам следует ознакомиться с уставом совместной собственности перед сдачей квартиры в аренду, так как многие советы теперь вводят строгие ограничения или полный запрет на аренду для снижения рисков.

В итоге: сочетание резкого роста страховых расходов, очень высоких франшиз, законодательных пробелов и сложностей с управлением арендаторами вынуждает многие совместные собственности Квебека ограничивать или запрещать аренду квартир в 2025 году.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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