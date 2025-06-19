Пенсия OAS (Old Age Security) в июне 2025: кто и сколько получит?

Что такое OAS?
OAS — это государственная пенсия для пожилых людей Канады, которая не требует взносов со стороны получателя. Она призвана поддержать пенсионеров в их повседневных нуждах. Выплаты обычно производятся в конце каждого месяца — либо прямым зачислением на счёт, либо по почте, в зависимости от ваших настроек в Service Canada.
Сколько можно получить в июне 2025?
Сумма выплаты OAS зависит от возраста и годового дохода.
Во втором квартале 2025 года (апрель–июнь) максимальные ежемесячные выплаты составляют:
- $727,67 — для пенсионеров в возрасте от 65 до 74 лет
- $800,44 — для пенсионеров в возрасте 75 лет и старше
Суммы корректируются каждые три месяца с учётом инфляции. Это значит, что если стоимость жизни растёт, то и выплата OAS может увеличиться, но уменьшиться она не может — даже при снижении инфляции.
Для более точного расчёта своей выплаты можно воспользоваться онлайн-калькулятором Service Canada.
Когда будет выплата OAS в июне 2025?
Очередная выплата OAS запланирована на среду, 26 июня 2025 года.
Если вы получаете деньги через прямой банковский перевод, то сумма поступит на счёт в день выплаты. Если вы получаете бумажный чек по почте, то он может прийти с задержкой в несколько рабочих дней.
Кто имеет право на выплаты OAS?
Вы можете получать пенсию OAS, если:
- Вам 65 лет или больше
- Вы гражданин Канады или легальный резидент
- Вы прожили в Канаде не менее 10 лет после достижения 18 лет
Даже если вы живёте за границей, вы всё равно можете получать OAS, если были гражданином или легальным резидентом Канады до отъезда и прожили в стране не менее 20 лет во взрослом возрасте.
Как подать заявку?
Многие канадцы автоматически подключаются к программе OAS, но не все.
Если вам скоро исполнится 65 лет, вы должны получить письмо от Service Canada с объяснением ваших опций и возможностью выбрать дату начала выплат (в любое время между 65 и 70 годами).
Если вы не получили это письмо к тому моменту, когда вам исполнилось 64 года и один месяц, свяжитесь с Service Canada, чтобы проверить свой статус.
Подать заявку можно:
- Онлайн: через личный кабинет My Service Canada Account
- Почтой или лично: заполнив заявление и предоставив необходимые документы
Облагается ли OAS налогом?
Да, OAS считается налогооблагаемым доходом.
Налог не удерживается автоматически с ежемесячных выплат, если вы не попросите об этом.
Чтобы избежать крупного налогового счёта в конце года, вы можете запросить добровольное удержание налога через свой онлайн-аккаунт или с помощью формы Request for Voluntary Federal Income Tax Deductions (CPP/OAS).
Даты выплат OAS на 2025 год
- 26 июня
- 29 июля
- 27 августа
- 25 сентября
- 29 октября
- 26 ноября
- 22 декабря
Итог
OAS — важная поддержка для пожилых людей Канады, которая помогает им справляться с расходами на жизнь.
Не забудьте проверить свой статус и подать заявку вовремя, чтобы получать выплаты без задержек!
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