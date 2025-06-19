Пенсия OAS (Old Age Security) в июне 2025: кто и сколько получит?

Если вам 65 лет или больше и вы рассчитываете на государственную пенсию Old Age Security (OAS) для покрытия расходов на жизнь, то вот что нужно знать о выплатах в июне 2025 года.

Что такое OAS?

OAS — это государственная пенсия для пожилых людей Канады, которая не требует взносов со стороны получателя. Она призвана поддержать пенсионеров в их повседневных нуждах. Выплаты обычно производятся в конце каждого месяца — либо прямым зачислением на счёт, либо по почте, в зависимости от ваших настроек в Service Canada.

Сколько можно получить в июне 2025?

Сумма выплаты OAS зависит от возраста и годового дохода.

Во втором квартале 2025 года (апрель–июнь) максимальные ежемесячные выплаты составляют:

$727,67 — для пенсионеров в возрасте от 65 до 74 лет

— для пенсионеров в возрасте от 65 до 74 лет $800,44 — для пенсионеров в возрасте 75 лет и старше

Суммы корректируются каждые три месяца с учётом инфляции. Это значит, что если стоимость жизни растёт, то и выплата OAS может увеличиться, но уменьшиться она не может — даже при снижении инфляции.

Для более точного расчёта своей выплаты можно воспользоваться онлайн-калькулятором Service Canada.

Когда будет выплата OAS в июне 2025?

Очередная выплата OAS запланирована на среду, 26 июня 2025 года.

Если вы получаете деньги через прямой банковский перевод, то сумма поступит на счёт в день выплаты. Если вы получаете бумажный чек по почте, то он может прийти с задержкой в несколько рабочих дней.

Кто имеет право на выплаты OAS?

Вы можете получать пенсию OAS, если:

Вам 65 лет или больше

Вы гражданин Канады или легальный резидент

Вы прожили в Канаде не менее 10 лет после достижения 18 лет

Даже если вы живёте за границей, вы всё равно можете получать OAS, если были гражданином или легальным резидентом Канады до отъезда и прожили в стране не менее 20 лет во взрослом возрасте.

Как подать заявку?

Многие канадцы автоматически подключаются к программе OAS, но не все.

Если вам скоро исполнится 65 лет, вы должны получить письмо от Service Canada с объяснением ваших опций и возможностью выбрать дату начала выплат (в любое время между 65 и 70 годами).

Если вы не получили это письмо к тому моменту, когда вам исполнилось 64 года и один месяц, свяжитесь с Service Canada, чтобы проверить свой статус.

Подать заявку можно:

Онлайн: через личный кабинет My Service Canada Account

через личный кабинет My Service Canada Account Почтой или лично: заполнив заявление и предоставив необходимые документы

Облагается ли OAS налогом?

Да, OAS считается налогооблагаемым доходом.

Налог не удерживается автоматически с ежемесячных выплат, если вы не попросите об этом.

Чтобы избежать крупного налогового счёта в конце года, вы можете запросить добровольное удержание налога через свой онлайн-аккаунт или с помощью формы Request for Voluntary Federal Income Tax Deductions (CPP/OAS).

Даты выплат OAS на 2025 год

26 июня

29 июля

27 августа

25 сентября

29 октября

26 ноября

22 декабря

Итог

OAS — важная поддержка для пожилых людей Канады, которая помогает им справляться с расходами на жизнь.

Не забудьте проверить свой статус и подать заявку вовремя, чтобы получать выплаты без задержек!

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