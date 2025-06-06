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Новости В Монреале — фестиваль Cinéma sous les étoiles: более 40 бесплатных кинопоказов под открытым небом

В Монреале — фестиваль Cinéma sous les étoiles: более 40 бесплатных кинопоказов под открытым небом

Степан Артемьевский Июн 6, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 49 Просмотров

Летние вечера в Монреале снова украсят бесплатные показы документальных фильмов под открытым небом: с 25 июня по 30 августа 2025 года пройдёт 16-й фестиваль Cinéma sous les étoiles, организованный Funambules Médias. За два месяца в более чем 20 парках и общественных пространствах города можно будет увидеть более 40 документальных лент — от громких международных премьер до работ местных режиссёров.

 

Что смотреть и где?

  • Открытие фестиваля состоится 25 июня в Théâtre de Verdure в парке Лафонтен с фильмом The Pickers — историей о трудовых мигрантах в Европе.
  • В программе — лауреаты и номинанты крупных премий: No Other Land (победитель «Оскара» за лучший документальный фильм), Union (о профсоюзной борьбе на Amazon), Les perdants (критический взгляд на избирательную систему Канады), Dahomey режиссёра Мати Диоп и многие другие.
  • Фильмы будут показаны в популярных парках: Molson, Laurier, des Faubourgs, Place Shamrock, а также в Cowansville, Westmount и Montreal West.

Особенности фестиваля

  • Темы фильмов: социальная справедливость, экология, права трудящихся, неравенство, гражданские движения.
  • Языки: большинство фильмов — на французском, но есть и англоязычные, а также показы с субтитрами.
  • Обсуждения: после показов часто проходят встречи с режиссёрами и экспертами, где можно обсудить поднятые темы.
  • Специальные блоки:
    • Неделя экологии (14–20 июля) — подборка фильмов о климате, сельском хозяйстве и кризисе окружающей среды.
    • Конкурс короткометражек (21–27 июля) — 24 фильма, более $30,000 призов, церемония награждения 5 августа.

Практическая информация

  • Когда: 25 июня — 30 августа 2025 года
  • Где: Более 20 парков и общественных пространств Монреаля
  • Цена: Бесплатно
  • Доступность: Все площадки доступны для людей в инвалидных креслах и родителей с колясками.

Cinéma sous les étoiles — это уникальная возможность провести летний вечер, посмотреть актуальные документальные фильмы, обсудить важные социальные темы и насладиться атмосферой Монреаля под звёздами. Возьмите плед, выберите парк рядом с домом — и откройте для себя новое кино!

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