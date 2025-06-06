Еноты нарушили производство Airbus A220 на заводе в Канаде

В конце мая на авиастроительном заводе Airbus в Мирабеле, расположенном в 40 км от Монреаля, произошёл необычный инцидент: семейство из шести енотов проникло на территорию предприятия и нарушило работу сборочной линии .

Сначала сотрудники заметили взрослую самку енота, карабкавшуюся на шасси одного из новых самолётов A220, предназначенного для европейского перевозчика.

При дальнейшем осмотре на производственной линии обнаружили ещё пятерых детёнышей. Всех животных вывезли за пределы завода, после чего специалисты приступили к оценке ущерба.

Выяснилось, что еноты повредили электропроводку, перегрызли кабели и оставили следы жизнедеятельности в салоне одного из самолётов.

Из-за этого производство пришлось временно остановить, а самолёт отправили на дополнительную проверку.

Компания усилила меры безопасности и пересмотрела внутренние протоколы на линии A220.

Инцидент стал причиной задержек в производстве, которые усугубляются и другими проблемами с поставками комплектующих.

В настоящее время Airbus собирает от шести до восьми самолётов A220 в месяц и планирует увеличить выпуск до 14 машин к 2026 году.

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